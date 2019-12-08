Представители белорусской оппозиции, передав в посольство РФ в Минске резолюцию с протестом против углубления интеграции Белоруссии с Россией, возвращаются на Октябрьскую площадь в центре столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий. Акция протеста прошла мирно, без инцидентов.

Противники интеграции передали резолюцию в посольство России в Минске

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