Политика

ТАССТАССПротивники интеграции передали резолюцию в посольство России в Минске

Представители белорусской оппозиции, передав в посольство РФ в Минске резолюцию с протестом против углубления интеграции Белоруссии с Россией, возвращаются на Октябрьскую площадь в центре столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий. Акция протеста прошла мирно, без инцидентов.
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Противники интеграции передали резолюцию в посольство России в Минске

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