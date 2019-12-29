Политика

RT на русскомRT на русскомВ Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

«Надеемся, что до конца года ещё будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран и они определят развязки по этим темам», — приводит ТАСС его заявление в эфире телеканала «Беларусь 1». Крутой отметил, что аргументации сторон ясны и теперь требуется политическое решение данных вопросов.
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