Политика

RT на русскомRT на русскомВ Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой выразил надежду, что белорусский и российский лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин смогут до конца года обсудить пока не согласованные интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам.
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В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца 2019 года

ТАСС13:42

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

РИА Новости14:15

В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

RT на русском13:58

В Минске понадеялись на контакт президентов России и Белоруссии до конца года

Известия14:02

Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции

Газета.Ru14:07

В Белоруссии рассчитывают на контракт с РФ до конца года

News.ru13:45

В Белоруссии выразили надежду на переговоры Путина и Лукашенко до конца года

Взгляд.ру13:50
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Политика

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости 07:54
Общество

«Ростелеком» опроверг сведения об утечке данных с портала госуслуг

"Ростелеком" не нашел утечки персональных данных пользователей портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11:33
Политика

Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе

Российская газета 11:08
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
Общество

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
Происшествия

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

РИА Новости 09:08
Технологии

Приложение Mir Pay в России могут сделать обязательным для смартфонов

Аналог Samsung Pay и Apple Pay, российская служба мобильных бесконтактных платежей по NFC для карт "Мир" Mir Pay может стать обязательным ПО для смартфонов.
МонаВиста вчера в 10:33
Общество

Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

РИА Новости 07:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Политика

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:31
Политика

Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в киевский аэропорт Борисполь для встречи 76 граждан, освобождённых в Донбассе в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
RT на русском 14:17
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 27 декабря в 05:13
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru вчера в 07:08
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК вчера в 16:57
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Коммерсантъ 12:58
Общество

«Беркутовцы» вышли на свободу по решению украинского суда

Решением киевского апелляционного суда изменена мера пресечения пятерым сотрудникам украинского спецподразделения милиции «Беркут», подозревавшихся в причастности к гибели участников массовых беспорядков в Киеве зимой 2014 года.
ИА REX 01:00
Наука

Повреждения мозга, полученные при радиотерапии рака, можно лечить литием

Рак мозга, как и другие виды онкологических заболеваний, лечат с помощью радиотерапии, но в данном случае ее воздействие проявляется в большем числе негативных последствий.
Faktom 27 декабря в 05:01
Футбол

Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
Чемпионат 02:51
Наука

Прерывистое голодание приносит пользу здоровью и продлевает жизнь

Американские ученые изучили влияние прерывистого голодания на организм человека и нашли много плюсов в частичном ограничении времени приема пищи.
Волгоградская правда вчера в 22:33
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Киберспорт

Первая часть Ведьмака установила новый рекорд по онлайну

28 декабря в первую часть Ведьмака в Steam одновременно играли более 11 тысяч пользователей.
Cyber.sports.ru 11:20
Авто

В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva

Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Pnzdrive вчера в 07:39
Общество

Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
RT на русском 10:26
Авто

Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин

Бывший ведущий популярной телепрограммы Top Gear объяснил неважное качество продукции российского автопрома отсутствием комфортных туалетов на заводах.
Picsnews.net вчера в 04:32
Экономика

Фонд долевого строительства принял решение по 123 проблемным домам

РБК 27 декабря в 06:49
Шоу-бизнес

В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной

В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
РИА Новости вчера в 18:00
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 27 декабря в 11:34
Происшествия

Падение канатоходца в Тольятти попало на видео

Артист передвижного цирка сорвался с каната во время выступления в Тольятти, сообщает ГТРК Самара.
РИА Новости 04:02
Космос

Радикально новый звездный двигатель предлагает физик

Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.
LentaChel.ru вчера в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
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