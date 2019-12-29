Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой выразил надежду, что белорусский и российский лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин смогут до конца года обсудить пока не согласованные интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам.

В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

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