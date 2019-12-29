Политика
RT на русскомВ Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой выразил надежду, что белорусский и российский лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин смогут до конца года обсудить пока не согласованные интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам.
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Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Общество
«Ростелеком» опроверг сведения об утечке данных с портала госуслуг
"Ростелеком" не нашел утечки персональных данных пользователей портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Политика
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Технологии
Приложение Mir Pay в России могут сделать обязательным для смартфонов
Аналог Samsung Pay и Apple Pay, российская служба мобильных бесконтактных платежей по NFC для карт "Мир" Mir Pay может стать обязательным ПО для смартфонов.
Общество
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Политика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в киевский аэропорт Борисполь для встречи 76 граждан, освобождённых в Донбассе в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Общество
«Беркутовцы» вышли на свободу по решению украинского суда
Решением киевского апелляционного суда изменена мера пресечения пятерым сотрудникам украинского спецподразделения милиции «Беркут», подозревавшихся в причастности к гибели участников массовых беспорядков в Киеве зимой 2014 года.
Наука
Повреждения мозга, полученные при радиотерапии рака, можно лечить литием
Рак мозга, как и другие виды онкологических заболеваний, лечат с помощью радиотерапии, но в данном случае ее воздействие проявляется в большем числе негативных последствий.
Футбол
Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
Наука
Прерывистое голодание приносит пользу здоровью и продлевает жизнь
Американские ученые изучили влияние прерывистого голодания на организм человека и нашли много плюсов в частичном ограничении времени приема пищи.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Киберспорт
Первая часть Ведьмака установила новый рекорд по онлайну
28 декабря в первую часть Ведьмака в Steam одновременно играли более 11 тысяч пользователей.
Авто
В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva
Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин
Бывший ведущий популярной телепрограммы Top Gear объяснил неважное качество продукции российского автопрома отсутствием комфортных туалетов на заводах.
Экономика
Фонд долевого строительства принял решение по 123 проблемным домам
Шоу-бизнес
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Происшествия
Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
Артист передвижного цирка сорвался с каната во время выступления в Тольятти, сообщает ГТРК Самара.
Космос
Радикально новый звездный двигатель предлагает физик
Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.