Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В Минске понадеялись на контакт президентов России и Белоруссии до конца года

Известия14:02

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

РИА Новости14:15

Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции

Газета.Ru14:07

Белоруссия и Россия все еще не согласовали ряд «дорожных карт» по интеграции

Эхо Москвы17:03

В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

RT на русском13:58

Минск и Москва пока не согласовали дорожные карты по нефти, газу и налогам

ТАСС13:47

В Белоруссии назвали основные темы разногласий с Россией

Lenta.ru13:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Политика

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
РИА Новости 14:12
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости вчера в 13:18
Общество

Названы главные перемены в жизни россиян в 2019 году

Самыми обсуждаемыми нововведениями в России в 2019 году стали повышение возраста выхода на пенсию и реформа в сфере бытовых отходов.
Известия 19:02
Политика

Начался обмен пленными между Украиной и Донбассом

ТВ Центр 04:40
Хоккей

Сборная России разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Газета.Ru вчера в 15:29
Культура

На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
Lenta.ru 19:32
Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
ТАСС 20:20
Происшествия

Двое судимых пациентов сбежали из психиатрической больницы в Чите

Сотрудники полиции разыскивают двоих пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Чите.
РЕН ТВ вчера в 03:26
Армия и оружие

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:24
Происшествия

Певец Рома Жуков устроил дебош в аэропорту Якутии

Известия вчера в 09:27
Общество

Пресс-секретарь Путина назвал причину трагедии в Магнитогорске

Деловой квартал (Челябинск) 27 декабря в 05:18
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Музыка

Сюткин выпустил клип в память об ушедших в 2019 году знаменитостях

Музыкант Валерий Сюткин посвятил песню и клип «Время не проведешь» знаменитым людям, которые ушли из жизни в 2019 году.
Телеканал 360° 27 декабря в 06:14
Хоккей

Что говорит Валерий Брагин о результатах молодёжной сборной России на МЧМ-2020

Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.
Чемпионат 16:59
Политика

Максакова: Журова «утонула» в баночках мочи с мельдонием

Бывший депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, уехавшая на Украину, резко отозвалась о Светлане Журовой.
Рамблер 12:07
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»

Культуромания 27 декабря в 10:58
Армия и оружие

Россия планирует ускорить свое гиперзвуковое оружие

RuNews24.ru вчера в 06:31
Хоккей

Крикунов: просили игроков не делать глупостей, но Чайковски не понимает

Чемпионат 10:51
Футбол

Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
РБК 18:40
Общество

Осипов отправил с совещания работать министров с долгами

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов освободил от оперативного совещания и отправил работать глав министерств, подрядчики которых еще не получили деньги за выполненные работы.
Московский Комсомолец Чита 21:22
Политика

Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича

Один из лидеров Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич призвал митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви наложить "клетву" (проклятие) на президента страны Мило Джукановича.
РИА Новости вчера в 08:16
Экономика

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
RT на русском 21:21
Общество

Новые контейнеры для сбора мусора появились в Южно-Сахалинске

SakhalinMedia.ru 22:00
Хоккей

39 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский внес существенный вклад в успех команды, совершив по ходу игры 39 сейвов из 43 возможных.
Газета.Ru вчера в 23:15
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 27 декабря в 02:55
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

По словам Фраттини, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Россию, причем "дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой".
РИА Новости 20:22
Политика

Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:32
Здоровье

Айсен Николаев: Доступная медицина — наша главная задача

Сокращение не затронет врачей, а доступная медицина — одна из важнейших задач республики.
ИА ЯСИА 05:43
Шоу-бизнес

В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной

В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
РИА Новости вчера в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное