Политика
РИА НовостиВ Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
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Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Общество
Названы главные перемены в жизни россиян в 2019 году
Самыми обсуждаемыми нововведениями в России в 2019 году стали повышение возраста выхода на пенсию и реформа в сфере бытовых отходов.
Хоккей
Сборная России разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Культура
На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
Происшествия
Двое судимых пациентов сбежали из психиатрической больницы в Чите
Сотрудники полиции разыскивают двоих пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Чите.
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Происшествия
Певец Рома Жуков устроил дебош в аэропорту Якутии
Общество
Пресс-секретарь Путина назвал причину трагедии в Магнитогорске
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Музыка
Сюткин выпустил клип в память об ушедших в 2019 году знаменитостях
Музыкант Валерий Сюткин посвятил песню и клип «Время не проведешь» знаменитым людям, которые ушли из жизни в 2019 году.
Хоккей
Что говорит Валерий Брагин о результатах молодёжной сборной России на МЧМ-2020
Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.
Политика
Максакова: Журова «утонула» в баночках мочи с мельдонием
Бывший депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, уехавшая на Украину, резко отозвалась о Светлане Журовой.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»
Армия и оружие
Россия планирует ускорить свое гиперзвуковое оружие
Футбол
Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Общество
Осипов отправил с совещания работать министров с долгами
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов освободил от оперативного совещания и отправил работать глав министерств, подрядчики которых еще не получили деньги за выполненные работы.
Политика
Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича
Один из лидеров Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич призвал митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви наложить "клетву" (проклятие) на президента страны Мило Джукановича.
Экономика
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
Общество
Новые контейнеры для сбора мусора появились в Южно-Сахалинске
Хоккей
39 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»
Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский внес существенный вклад в успех команды, совершив по ходу игры 39 сейвов из 43 возможных.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче
По словам Фраттини, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Россию, причем "дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой".
Политика
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Здоровье
Айсен Николаев: Доступная медицина — наша главная задача
Сокращение не затронет врачей, а доступная медицина — одна из важнейших задач республики.
Шоу-бизнес
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.