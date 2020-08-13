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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных

Акции проходят на фоне протестов, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Причиной стали президентские выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская набрала только 10,09% голосов.В источнике
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ТАСС

В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими

ТАСС07:06
Комсомольская правда

В Минске снова проходят акции в поддержку задержанных на протестах

Комсомольская правда02:53
ГЛАС.RU

Белорусы с утра выстраиваются в цепи солидарности

ГЛАС.RU03:50
РИА Новости

В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

РИА Новости03:49
News.ru

Белорусы второй день подряд выстраиваются в «цепь солидарности»

News.ru04:16
Lenta.ru

Жители Минска вновь начали выстраиваться в «цепи солидарности»

Lenta.ru02:17
RT на русском

Жители Минска вышли на акции против жестокости

RT на русскомвчера в 12:42
КП - Беларусь

Жодино, Боровляны, Смолевичи. В регионах люди вышли на акции протеста

КП - Беларусьвчера в 15:21

В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

6 августа СПЧ направил запрос в российский офис Google на имя руководителя Дэвида Снэддона с просьбой объяснить, по каким причинам блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.
Известия08:47

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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Многодетная россиянка сбежала в ИГ и стала террористкой

По версии следствия, у 32-летней россиянки были радикальные взгляды на религию, и в 2015 году она забрала детей и улетела сначала в Турцию, а оттуда — в Сирию, где примкнула к террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).
Lenta.ru07:37

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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