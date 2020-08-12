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Интерфакс
Интерфакс

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Сотрудник белорусской Госавтоинспекции был сбит машиной на проспекте Победителей в Минске, в него не стреляли, как сообщили некоторые местные СМИ, заявили в МВД Белоруссии.В источнике
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Интерфакс

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Интерфаксвчера в 15:14
РИА Новости

В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера

РИА Новостивчера в 15:24
РБК

В Белоруссии машина наехала на второго сотрудника милиции

РБКвчера в 16:15
Коммерсантъ

В Белоруссии за вечер совершено еще два умышленных наезда на милиционеров

Коммерсантъвчера в 16:05
Комсомольская правда

Водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске, задержали с применением оружия

Комсомольская правдавчера в 16:07
ТАСС

В Минске и Барановичах автомобили сбили двух сотрудников ГАИ

ТАССвчера в 14:45
Известия

МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии

Известиявчера в 15:24
КП - Беларусь

МВД: В Барановичах автомобиль сбил милиционера

КП - Беларусьвчера в 16:24

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новостивчера в 22:25
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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