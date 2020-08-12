В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя
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Сотрудник белорусской Госавтоинспекции был сбит машиной на проспекте Победителей в Минске, в него не стреляли, как сообщили некоторые местные СМИ, заявили в МВД Белоруссии.В источнике
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Водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске, задержали с применением оружия
Комсомольская правдавчера в 16:07