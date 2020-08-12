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Интерфакс
Интерфакс

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Сотрудник белорусской Госавтоинспекции был сбит машиной на проспекте Победителей в Минске, в него не стреляли, как сообщили некоторые местные СМИ, заявили в МВД Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Минске и Барановичах автомобили сбили двух сотрудников ГАИ

ТАССвчера в 14:45
РИА Новости

В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера

РИА Новостивчера в 15:24
РБК

В Белоруссии машина наехала на второго сотрудника милиции

РБКвчера в 16:15
Интерфакс

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Интерфаксвчера в 15:14
Комсомольская правда

Водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске, задержали с применением оружия

Комсомольская правдавчера в 16:07
Коммерсантъ

В Белоруссии за вечер совершено еще два умышленных наезда на милиционеров

Коммерсантъвчера в 16:05
Известия

МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии

Известиявчера в 15:24
КП - Беларусь

МВД: В Барановичах автомобиль сбил милиционера

КП - Беларусьвчера в 16:24

NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями

NASA решило отказаться от неофициальных названий ряда космических объектов из-за их «оскорбительности», сообщает tvbrics.com со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.
NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями
TV BRICS11 августа в 08:26
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Известия23:38
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На бывшего курганского замгубернатора завели четыре дела о взятках

Сотрудники следственного управления СКР и оперативники УФСБ России по Курганской области выявили новые эпизоды получения взяток бывшим первым заместителем губернатора - директором регионального департамента агропромышленного комплекса Сергеем Пугиным, сообщает пресс-служба следственного ведомства.
Российская газетавчера в 08:29
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня11 августа в 10:56
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газетавчера в 10:26

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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