В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Сотрудник белорусской Госавтоинспекции был сбит машиной на проспекте Победителей в Минске, в него не стреляли, как сообщили некоторые местные СМИ, заявили в МВД Белоруссии.