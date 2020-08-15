Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Эхо Москвы
Эхо Москвы

В Минске сегодня простились с Александром Трайковским, который погиб на протестной акции в понедельник

Власти утверждают, что Трайковский собирался кинуть в силовиков пиротехнический предмет, но подорвался сам. Между тем, базирующийся в Польше сайт ЕВРОРАДИО сегодня распространил видео, на котором Трайковский идет с поднятыми вверх руками, в которых ничего нет и падает после выстрелов.В источнике
Подробнее о событии
Snob.ru

Опубликовано видео гибели демонстранта в Минске. У него в руках ничего не было — МВД утверждало, что он хотел бросить бомбу в силовиков

Snob.ruвчера в 13:57
Полит.ру

Новое видео гибели участника протестов в Минске поставило под сомнение версию МВД

Полит.рувчера в 12:46
Эхо Москвы

В Минске сегодня простились с Александром Трайковским, который погиб на протестной акции в понедельник

Эхо Москвывчера в 12:02
ФедералПресс

СМИ: в руках у погибшего в Минске протестующего не было бомбы

ФедералПрессвчера в 12:15
Znak.com

В Сети появилось видео гибели мужчины на митинге в Минске. Он был безоружен

Znak.comвчера в 11:36
Дождь

Опубликовано видео гибели протестующего в Минске. У него в руках нет бомбы

Дождьвчера в 11:31

Смартфоны Huawei и Honor могут лишиться обновлений системы

Как сообщает ToDay News Ufa, бан, который был введен в прошлом году, в настоящее время запрещает американским компаниям экспортировать технологии компании Huawei, однако временная лицензия позволяла поставщикам ПО из Соединенных Штатов Америки продолжать отправлять обновления на мобильные устройства китайской компании.
Смартфоны Huawei и Honor могут лишиться обновлений системы
ToDay News Ufaвчера в 13:03
55

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
11

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
296

Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке

Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.
News.ruвчера в 21:27
73