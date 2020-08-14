В Минске силовики опустили щиты перед протестующими

В Минске на площади Независимости силовики опустили щиты перед протестующими, которые пришли к зданиям правительства и ЦИК. В ответ на это некоторые девушки из числа демонстрантов начали обнимать правоохранителей и дарить им цветы. Силовики в Минске опустили щиты перед демонстрантами, передает ТАСС.