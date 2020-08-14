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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске силовики опустили щиты перед протестующими

В Минске на площади Независимости силовики опустили щиты перед протестующими, которые пришли к зданиям правительства и ЦИК. В ответ на это некоторые девушки из числа демонстрантов начали обнимать правоохранителей и дарить им цветы. Силовики в Минске опустили щиты перед демонстрантами, передает ТАСС.В источнике
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Известия

«Надо голосить громче»

Известиявчера в 15:09
РБК

В Белоруссии перестали задерживать участников протестов

РБКвчера в 13:32
Газета.Ru

В Минске силовики опустили щиты перед протестующими

Газета.Ruвчера в 12:50
РИА Новости

Протестующие обнимают силовиков у Дома правительства в Минске

РИА Новостивчера в 11:18
Телеканал 360°

Силовики опустили щиты перед протестующими в Минске. Девушки побежали обниматься — видео

Телеканал 360°вчера в 10:46
ТАСС

В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с манифестантами

ТАССвчера в 10:40
Московский Комсомолец

Протестующих оттеснили от Дома правительства в Минске

Московский Комсомолецвчера в 11:02
КП - Беларусь

Ситуация у Дома правительства в Минске: силовики опустили щиты, но стоят, протестующие сидят и поют

КП - Беларусьвчера в 13:00

Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Иерусалим, 15 августа 2020, 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.
REGNUM18:32
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Индийские военные заявили о механических проблемах с российским Т-90

По заявлению обозревателя Хумы Сиддикви, в 2017 году во время соревнований по танковому биатлону в России индийские военные потерпели поражение из-за механических дефектов у резервного и основного танков Т-90, которые произведены в Российской Федерации.
ИнфоСМИвчера в 14:18
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Чиновники и депутаты сдали декларации о доходах и имуществе

Чиновники и депутаты сдали декларации о доходах и имуществе В пятницу, 14 августа, были опубликованы декларации о доходах и имуществе высших должностных лиц, депутатов Госдумы и членов Совета федерации.
Коммерсантъвчера в 16:51