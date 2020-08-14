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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске силовики опустили щиты перед протестующими

В Минске на площади Независимости силовики опустили щиты перед протестующими, которые пришли к зданиям правительства и ЦИК. В ответ на это некоторые девушки из числа демонстрантов начали обнимать правоохранителей и дарить им цветы. Силовики в Минске опустили щиты перед демонстрантами, передает ТАСС.В источнике
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Телеканал 360°

Силовики опустили щиты перед протестующими в Минске. Девушки побежали обниматься — видео

Телеканал 360°вчера в 10:46
Московский Комсомолец

Первое затишье в Минске оценили общественники: «Не стоит обольщаться»

Московский Комсомолецвчера в 14:26
РБК

В Белоруссии перестали задерживать участников протестов

РБКвчера в 13:32
РИА Новости

Протестующие обнимают силовиков у Дома правительства в Минске

РИА Новостивчера в 11:18
Lenta.ru

Белоруски бросились обнимать опустивших щиты омоновцев

Lenta.ruвчера в 11:04
Известия

«Надо голосить громче»

Известиявчера в 15:09
ТАСС

В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с манифестантами

ТАССвчера в 10:40

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Два депутата Европарламента сообщили, что их не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу было отказано во въезде на территорию Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП.
РИА Новостивчера в 16:59
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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