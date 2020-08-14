Общество
Новостной фронтМилиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске
Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске. Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, прибыли к Дому правительства около 17.30. Они расположились на прилегающей к зданию площади.
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Общество
Часть россиян получит пособия на детей перед 1 сентября
СМИ выяснили, кого ожидает финансовая поддержка. Так, жители Московской области к началу учебного года получат опережающую выплату на детей.
iReactor 11:32
Футбол
«Уфа» победила «Арсенал» в матче с двумя удалениями
Стартовый матч второго тура чемпионата России по футболу завершился выездной победой «Уфы» над «Арсеналом» со счетом 3:2. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал».
РБК спорт 13:05
Политика
Офис Зеленского отреагировал на освобождение в Белоруссии 32 россиян
В Киеве заявили, что ожидали от Минска "более юридически корректного и взвешенного решения" и восприняли решение передать РФ задержанных россиян "с сожалением".
РЕН ТВ 16:36
Киберспорт
В Dota 2 вышла сокровищница Collector’s Cache Volume II
Вечером 14 августа Valve добавила в Dota 2 сокровищницу Collector’s Cache Volume II к турниру The International 2020.
CyberSport.ru 15:18
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
Бриль заявила, что 6 августа она отправила Легкоступову в наркологическую больницу после того, как обнаружила певицу и ее мужа Юрия Фирсова в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru 14:14
Футбол
Тедеско пропал из заявки «Спартака» на сегодняшний матч с «Ахматом»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропал из заявки красно-белых на сегодняшний матч с "Ахматом", который должен начаться в 20:00.
Московский Комсомолец 12:35
Здоровье
В Севастополе открываются три молочные кухни
Как пояснил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, питанием будут обеспечены беременные и кормящие матери, дети до года, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Севастополь.ру 09:10
Политика
Украинцам пообещали поднять минимальную зарплату
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение минимальной заработной платы в стране до 6,5 тысячи гривен (17,3 тысячи рублей).
Lenta.ru 14:11
Футбол
Газизов: трансфер Рассказова может произойти в любую минуту, а может не произойти совсем
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о будущем защитника Николая Рассказова.
Чемпионат 16:40
Игры
Разработчики Morrowind на движке Skyrim показали новые кадры модификации
Команда разработчиков TESRenewal продемонстрировала новые кадры из Skywind — мода, которые воссоздает Morrowind на движке Skyrim.
CyberSport.ru 15:37
Политика
Лукашенко прокомментировал акции протеста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности и прокомментировал акции протеста.
Lenta.ru 12:06
Финансы
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru 09:08
Политика
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.
РИА Новости 16:48
Автоспорт
Квят надеется попасть в топ-10 квалификации Гран-при Испании
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят считает, что сможет бороться за попадание в третий сегмент квалификации на Гран-при Испании.
Матч ТВ 13:15
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с Сен-Пьером
Москва, 14 августа 2020, 12:44 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером весной 2021 года.
REGNUM 05:44
Футбол
«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева
CT news вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассказала о потере девственности в 16 лет
Американская певица Майли Сайрус рассказала, что потеряла девственность с актером Лиамом Хемсвортом в возрасте 16 лет.
Lenta.ru 07:45
Шоу-бизнес
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
РИА Новости 12:06
Политика
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В качестве наказания предложено ввести санкции против РФ, сообщает Польское радио.
Городовой вчера в 09:43
Здоровье
По новым правилам: как начнут учебу школьники Санкт-Петербурга
Последний раз школьники по-настоящему сидели за партами в конце марта.
КП - Санкт-Петербург 09:57
Политика
Бывший сотрудник ФБР признает подделку данных о советнике Трампа
Бывший сотрудник Федерального бюро расследований США Кевин Клайнсмит готов признать свою вину в фальсификации собщения от ЦРУ, которое послужило основанием для слежки за членом предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.
Ридус 13:29
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук покинула пост главреда Hello
Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора российской версии журнала Hello, пишет «Вечерняя Москва».
Rambler News Service 08:41
Футбол
Барселона — Бавария 2:8
Мюнхенская "Бавария" разгромила "Барселону" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:48
Общество
МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа
МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни.
Газета.Ru 01:59
Шоу-бизнес
Елена Яковлева помолодела на 15 лет благодаря новой стрижке
Подписчики Елены оценили ее новый образ и написали ей множество приятных комментариев и комплиментов.
RuNews24.ru 02:25
Происшествия
В Петербурге загорелся деревоперерабатывающий цех
В понедельник, 10 августа, пожар произошел на автозаправке в Волгограде. Там загорелась цистерна с газом, которая затем взорвалась.
РБК 15:30
Кино
Фильм «Шугалей» показывает мужественность и силу духа россиян
Комиссар Ярик считает, что эта картина, в основу которой легла реальная история, показывает мужественность и силу духа россиян.
Слово и Дело 15:30