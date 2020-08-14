Общество

Новостной фронтНовостной фронтМилиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске

Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске. Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, прибыли к Дому правительства около 17.30. Они расположились на прилегающей к зданию площади.
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«Надо голосить громче»

Известия15:09

Первое затишье в Минске оценили общественники: «Не стоит обольщаться»

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Протестующие обнимают силовиков у Дома правительства в Минске

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Белоруски бросились обнимать опустивших щиты омоновцев

Lenta.ru11:04

Силовики опустили щиты перед протестующими в Минске. Девушки побежали обниматься — видео

Телеканал 360°10:46

В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с манифестантами

ТАСС10:40

Митингующие в центре Минска потребовали разговора с властями

РБК11:33
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропал из заявки красно-белых на сегодняшний матч с "Ахматом", который должен начаться в 20:00.
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Лукашенко прокомментировал акции протеста

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Финансы

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Политика

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Telegram запустил видеозвонки в мессенджере

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Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова

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В качестве наказания предложено ввести санкции против РФ, сообщает Польское радио.
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Бывший сотрудник Федерального бюро расследований США Кевин Клайнсмит готов признать свою вину в фальсификации собщения от ЦРУ, которое послужило основанием для слежки за членом предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.
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