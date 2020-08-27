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REGNUM
REGNUM

В Минске силовики задержали 13 журналистов, в том числе российских

Минск, 27 августа 2020, 18:55 — REGNUM В Минске сегодня, 27 августа, на площади Свободы белорусские правоохранительные органы задержали 13 журналистов, среди которых есть журналисты агентств Reuters, Associated Press, ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Минске массово задержали журналистов

Lenta.ru11:44
RT на русском

В Минске милиция задержала ряд журналистов

RT на русском11:40
ТАСС

Посольство РФ в Минске проверяет информацию о задержании российских журналистов

ТАСС11:55
Коммерсантъ

В Минске около 20 журналистов отвезли в отделение милиции

Коммерсантъ11:32
РБК

В Минске задержали около 20 освещавших протесты журналистов

РБК11:27
Известия

В Минске начали массово задерживать журналистов

Известия11:12
Интерфакс

В Минске для проверки документов задержали журналистов Reuters и ТАСС

Интерфакс11:37

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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МИД РФ: Лавров и Макей выступают за нормализацию ситуации в Белоруссии

Главы МИД РФ и Белоруссии — Сергей Лавров и Владимир Макей — во время телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в республике в кратчайшие сроки через национальный диалог, сообщили представители российского министерства иностранных дел.
News.ru11:29

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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