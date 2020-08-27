В Минске силовики задержали 13 журналистов, в том числе российских
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Минск, 27 августа 2020, 18:55 — REGNUM В Минске сегодня, 27 августа, на площади Свободы белорусские правоохранительные органы задержали 13 журналистов, среди которых есть журналисты агентств Reuters, Associated Press, ТАСС.В источнике
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