В Минске снова проходят акции в поддержку задержанных на протестах
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В Минске проходят новые акции солидарности с задержанными во время протестов против результатов выборов президента Беларуси. Люди выстраиваются в "цепи солидарности" около станции метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского и на проспекте Независимости.В источнике
С чего всё началось
Уже в восемь утра люди вышли
в районе Каменная горка на окраине Минска, акции проводились и вдоль крупных магистралей — проспекта Независимости (проходит из центра на север), Дзержинского (из центра на юг) и центральной улицы Немига.
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