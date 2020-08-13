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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Минске снова проходят акции в поддержку задержанных на протестах

В Минске проходят новые акции солидарности с задержанными во время протестов против результатов выборов президента Беларуси. Люди выстраиваются в "цепи солидарности" около станции метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского и на проспекте Независимости.В источнике
С чего всё началось
Уже в восемь утра люди вышли
 в районе Каменная горка на окраине Минска, акции проводились и вдоль крупных магистралей — проспекта Независимости (проходит из центра на север), Дзержинского (из центра на юг) и центральной улицы Немига.
Forbes17:09
Подробнее о событии
Интерфакс

В Минске с утра протестующие выстраиваются в «цепи солидарности»

Интерфаксвчера в 03:21
Говорит Москва

В Минске люди выстроились в пятикилометровую «цепь солидарности»

Говорит Москвавчера в 11:37
ТАСС

В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими

ТАССвчера в 07:06
Фонтанка.Ру

Белоруссия протестует пятый день подряд. Тысячи людей вышли в Минске, на защиту протестующих встают священники

Фонтанка.Рувчера в 14:29
РИА Новости

В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

РИА Новостивчера в 03:49
Эхо Москвы

В Минске продолжаются акции солидарности с задержанными протестующими

Эхо Москвывчера в 03:04
Газета.Ru

В Минске продолжаются акции солидарности с задержанными

Газета.Ruвчера в 03:28

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке
Коммерсантъвчера в 15:22
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Навка призвала белорусские власти «поговорить с людьми»

На фотографии к сообщению Навка поместила кадр из телевизионной трансляции, где рядом с ее именем изображен флаг Белоруссии, который был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.
РБК18:34

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1K

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,1K

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Илон Маск предложил помощь белорусам

Американский предприниматель Илон Маск заявил в четверг, что видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как правоохранительные органы республики жестко разгоняют протестующих, несогласных с результатами президентских выборов, вызывают у него жалость.
ТАССвчера в 09:07
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфаксвчера в 07:41
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Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.
Российская газетавчера в 13:17
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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На Сахалине будут судить санитарку, допустившую смерть девочки в интернате

Прокурором Тымовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
Сахалин.Инфо19:13

Премьеру «Довода» в России перенесли на 3 сентября

Новая дата выхода фильма "Довод", режиссером которого выступил Кристофер Нолан, привнесла в эту череду досадных переносов приятную для поклонников творца неожиданность — на этот раз дату релиза сдвинули на неделю раньше, 3 сентября.
NewInform12 августа в 06:15
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