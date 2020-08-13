В Минске снова проходят акции в поддержку задержанных на протестах

В Минске проходят новые акции солидарности с задержанными во время протестов против результатов выборов президента Беларуси. Люди выстраиваются в "цепи солидарности" около станции метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского и на проспекте Независимости.