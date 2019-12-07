с чего всё началось

В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией. Поводом для протестов стали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые начались во второй половине дня в Сочи.

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

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Общество Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.

Авто Появились первые фото Kia Seltos для России Напомним, в моторную гамму российского Seltos войдут три бензиновых двигателя: 1,6-литровый атмосферный мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровый атмосферный на 149 сил и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 лошадиных сил.