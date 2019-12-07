Политика

ВедомостиВедомостиВ Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией. Поводом для протестов стали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые начались во второй половине дня в Сочи.
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с чего всё началось
Как сообщает
 "Радио Свобода", в центр белорусской столицы вышли несколько тысяч противников "углубленной интеграции", произошли стычки демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском.
Грани.ру07:34

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В Минске завершилась незаконная акция против интеграции с Россией

РИА Новости09:33

В Минске состоялась несанкционированная акция оппозиции против интеграции с Россией

ТАСС09:07

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

Lenta.ru06:06

В Минске проходит акция против интеграции с Россией

Коммерсантъ07:20

В Минске люди вышли протестовать против интеграции Белоруссии с Россией

РБК06:39

Оппозиционная акция в Минске завершилась без происшествий

Интерфакс09:19

Акции протеста против интеграции с Россией завершились в Белоруссии

Газета.Ru09:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн

На главном проспекте Минска люди выстроились в «живую цепь», чтобы проявить свое желание быть независимыми

КП - Беларусь04:29
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Политика

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Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
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РИА Новости 07:52
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News.ru 08:34
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
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РБК 10:18
Политика

СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Известия 07:39
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
Экономика

Военные построят в Севастополе мегасклад

Напомним, строительство логистического центра площадью около 130 тысяч кв. м обойдётся «Совфрахту» в 14 млрд рублей.
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Общество

Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым

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Футбол

«Эвертон» одержал неожиданную победу над «Челси»

«Эвертон» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
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Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным

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Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

РИА Новости 09:00
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
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Известия вчера в 23:56
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Михаил Боярский раскритиковал Покровского и Вайкуле

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Россия построит самую северную авиабазу в мире

ГЛАС.RU 04:37
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На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

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РБК 08:58
Общество

Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы

Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
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Появились первые фото Kia Seltos для России

Напомним, в моторную гамму российского Seltos войдут три бензиновых двигателя: 1,6-литровый атмосферный мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровый атмосферный на 149 сил и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 лошадиных сил.
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Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
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