Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Минске продолжается акция оппозиции против интеграции с Россией

Митинг проходит на фоне встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые в эти минуты начали встречу в Сочи. Главной темой переговоров лидеров стали вопросы интеграции в рамках Союзного государства.
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Как сообщает
 "Радио Свобода", в центр белорусской столицы вышли несколько тысяч противников "углубленной интеграции", произошли стычки демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском.
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