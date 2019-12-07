с чего всё началось

В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией. Поводом для протестов стали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые начались во второй половине дня в Сочи.

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Футбол Министр спорта Колобков назвал фанатский протест неправильным Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным.

Политика Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

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Политика В Киеве накануне «нормандского саммита» началась акция оппозиции Собравшиеся требуют от киевских властей отказаться от компромиссов в вопросах евроинтеграции и евроатлантического курса Украины, а также отстаивать жесткую позицию относительно «деоккупации и возвращения Крыма».

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Авто Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.

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