Политика

ВедомостиВедомостиВ Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией. Поводом для протестов стали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые начались во второй половине дня в Сочи.
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с чего всё началось
Как сообщает
 "Радио Свобода", в центр белорусской столицы вышли несколько тысяч противников "углубленной интеграции", произошли стычки демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском.
Грани.ру07:34

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В Минске люди вышли протестовать против интеграции Белоруссии с Россией

РБК06:39

В Минске состоялась несанкционированная акция оппозиции против интеграции с Россией

ТАСС09:07

Акции протеста против интеграции с Россией завершились в Белоруссии

Газета.Ru09:59

В Минске проходит акция против интеграции с Россией

Коммерсантъ07:20

В Минске завершилась незаконная акция против интеграции с Россией

РИА Новости09:33

Оппозиционная акция в Минске завершилась без происшествий

Интерфакс09:19

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

Lenta.ru06:06
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:51, Ашберн

На главном проспекте Минска люди выстроились в «живую цепь», чтобы проявить свое желание быть независимыми

КП - Беларусь04:29
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
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В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
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«Бавария» проиграла «Боруссии» М в матче чемпионата Германии

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С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

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Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
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