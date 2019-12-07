с чего всё началось

В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией. Поводом для протестов стали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые начались во второй половине дня в Сочи.

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

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