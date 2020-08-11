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ТАСС
ТАСС

В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Группа мужчин без опознавательных знаков совершила нападение на журналистов "Русской службы Би-би-си" в Минске, сообщается во вторник на сайте издания.В источнике
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РБК

Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске

РБКвчера в 16:47
ТАСС

В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»

ТАССвчера в 16:12
РЕН ТВ

«Русская служба BBC» заявила о нападении на журналистов в Минске

РЕН ТВвчера в 16:44
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ru10 августа в 07:36
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Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден

Специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, которого ранее во время протеста в Минске задержала белорусская милиция, отпустили из изолятора на улице Окрестина в белорусской столице и в ближайшее время отвезут на границу с Россией.
Московский Комсомолецвчера в 13:40
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАССвчера в 07:03
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Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

В сети появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа в Минске угрожает гранатой подростку на протестах, которые уже третий день проходят в Белоруссии из-за прошедших в стране президентских выборов.
Известиявчера в 15:57
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Чернобыльский грибок защитит будущих космонавтов

Для проверки способности блокирования радиации грибками Cladosporium sphaerospermum ученые отослали на МКС чашки Петри, половина поверхности которых была заселена колонией грибка, а вторая половина оставалась свободной.
Честное слововчера в 06:31
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