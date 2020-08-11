В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»
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Группа мужчин без опознавательных знаков совершила нападение на журналистов "Русской службы Би-би-си" в Минске, сообщается во вторник на сайте издания.В источнике