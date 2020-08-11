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ТАСС
ТАСС

В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Группа мужчин без опознавательных знаков совершила нападение на журналистов "Русской службы Би-би-си" в Минске, сообщается во вторник на сайте издания.В источнике
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ТАСС

В Би-би-си призвали позволить аккредитованным журналистам делать свою работу в Белоруссии

ТАСС20:13
Известия

Русская служба Би-би-си заявила о нападении силовиков в Минске

Известия17:21
Эхо Москвы

Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Эхо Москвы17:03
Газета.Ru

Силовики атаковали журналистов русской службы «Би-би-си» на протестах в Минске

Газета.Ru17:19
РБК

Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске

РБКвчера в 16:47
REGNUM

В Минске совершено нападение на съёмочную группу «Русской службы Би-би-си»

REGNUMвчера в 16:23
РЕН ТВ

«Русская служба BBC» заявила о нападении на журналистов в Минске

РЕН ТВвчера в 16:44

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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Путин: в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса

«Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», – заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочего совещания с членами правительства России.
Евразия.Экспертвчера в 05:28
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