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Интерфакс
Интерфакс

В Минске третий вечер подряд проходят стычки силовиков с протестующими

В Минске третий вечер подряд в разных частях города проходят акции протеста, СМИ сообщают о новых задержаниях. Основными местами несанкционированных акций стали микрорайоны Серебрянка, Каменная горка, Уручье.В источнике
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Sputnik Молдова

Третья ночь протестов в Беларуси: вновь задержания - видео

Sputnik Молдова23:04
Эхо Москвы

СМИ сообщают о постепенно затихающих столкновениях в Минске

Эхо Москвы20:08
Московский Комсомолец

В Минске продолжаются столкновения протестующих с силовиками

Московский Комсомолецвчера в 15:32
Интерфакс

В Минске третий вечер подряд проходят стычки силовиков с протестующими

Интерфаксвчера в 16:31
Life.ru

Слышны взрывы. Протесты в Минске переместились из центра в спальные районы — видео

Life.ruвчера в 16:26
Накануне.Ru

Третья ночь: в Минске проходят стычки силовиков с протестующими

Накануне.Ru17:02

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
14

Поклонникам певицы Нюши не понравился её пост про Байкал

Нюша высказалась по поводу нового закона о сплошных рубках леса вблизи Байкала Известная российская певица Нюша (Анна Шурочкина) недавно опубликовала в Instahgram пост про Байкал, вернее, про разрешение "Российским железным дорогам" на массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Байкал-Daily22:25

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Военные России и Сирии уничтожают пещеры боевиков в провинции Хама

Сводный отряд сирийских саперов и российских военных инженеров проводит разминирование, а также поиск и уничтожение пещер, в которых участники незаконных вооруженных формирований организовывали полевые штабы, госпитали и опорные пункты, на юго-востоке провинции Хама в Сирии.
Известиявчера в 23:07

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневниквчера в 06:20
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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