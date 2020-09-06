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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске тысячи людей вышли к площади Независимости

В белорусских городах начались новые акции протеста. Демонстранты в Минске большими группами идут к площади Независимости, а силовики перекрывают проспекты. Столкновения и задержания уже начались в Гродно, где также проходит "Марш единства".В источнике
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Коммерсантъ

Как в Минске на Марше единства ОМОН и народ стали вдруг еще дальше друг от друга

Коммерсантъвчера в 15:38
Дождь

«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя

Дождьвчера в 13:51
Эхо Москвы

В Минске сейчас проходит протестная акция Марш единства

Эхо Москвывчера в 08:02
РБК

СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек

РБКвчера в 11:19
Комсомольская правда

В Минске проходит несанкционированная акция протеста

Комсомольская правдавчера в 08:50
News.ru

В Минске началась многотысячная акция протеста

News.ruвчера в 07:40
Газета.Ru

В Минске тысячи людей вышли к площади Независимости

Газета.Ruвчера в 10:12
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле люди вышли на «Марш единства»

КП - Беларусьвчера в 07:58

Действие вакцины «Спутник V» проверяется уже в течение пяти месяцев

Первая вакцина от нового коронавируса, получившая название «Спутник V», была введена людям еще в марте 2020 года, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
Действие вакцины «Спутник V» проверяется уже в течение пяти месяцев
Известия19:38

В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 04:04
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Глава МВД Белоруссии рассказал о «боевиках» среди протестующих

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что во время протестов, проходящих в стране по воскресеньям, силовики обратили внимание на молодых людей, которые "неумело маскируются в толпе".
РИА Новостивчера в 16:13
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В Хакасии у бюджетной кормушки толпятся все те же

Печальная бюджетная цифирь Контрольно-счетной палаты Хакасии об исполнении республиканского бюджета в первом полугодии весьма озадачила тем, что бюджетные тяготы совсем не коснулись региональной управленческой элиты.
ИА Хакасия19:41