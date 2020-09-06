В Минске тысячи людей вышли к площади Независимости
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В белорусских городах начались новые акции протеста. Демонстранты в Минске большими группами идут к площади Независимости, а силовики перекрывают проспекты. Столкновения и задержания уже начались в Гродно, где также проходит "Марш единства".В источнике
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