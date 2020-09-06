Число протестующих в Минске оценили в 100 тысяч человек
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В Минске на акцию протеста «Марш единства» пришло около 100 тысяч человек, сообщает Tut.by. У других СМИ схожие цифры, по их данных число протестующих приблизилось к показателям прошлой недели.В источнике
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Коммерсантъвчера в 15:38