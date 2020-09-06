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Мойка78
Мойка78

Число протестующих в Минске оценили в 100 тысяч человек

В Минске на акцию протеста «Марш единства» пришло около 100 тысяч человек, сообщает Tut.by. У других СМИ схожие цифры, по их данных число протестующих приблизилось к показателям прошлой недели.В источнике
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Коммерсантъ

Как в Минске на Марше единства ОМОН и народ стали вдруг еще дальше друг от друга

Коммерсантъвчера в 15:38
Дождь

«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя

Дождьвчера в 13:51
Газета.Ru

В Минске тысячи людей вышли к площади Независимости

Газета.Ruвчера в 10:12
REGNUM

Белорусские журналисты оценили численность участников протестов в Минске

REGNUMвчера в 08:47
РБК

СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек

РБКвчера в 11:19
News.ru

В Минске началась многотысячная акция протеста

News.ruвчера в 07:40
Эхо Москвы

В Минске сейчас проходит протестная акция Марш единства

Эхо Москвывчера в 08:02

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover24вчера в 11:05
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Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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