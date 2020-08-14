В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства
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На памятник у Дома правительства повесили плакат «Тихановская — президент и верховный главнокомандующий Республики Беларусь». «Sputnik Беларусь» передает, что протестующие требуют разговора с властями: премьер-министром или мэром Минска.В источнике
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