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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства

На памятник у Дома правительства повесили плакат «Тихановская — президент и верховный главнокомандующий Республики Беларусь». «Sputnik Беларусь» передает, что протестующие требуют разговора с властями: премьер-министром или мэром Минска.В источнике
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РБК

В Белоруссии перестали задерживать участников протестов

РБК13:32
ТАСС

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

ТАСС10:44
Интерфакс

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Интерфакс11:06
Московский Комсомолец

Протестующих оттеснили от Дома правительства в Минске

Московский Комсомолец11:02
News.ru

Тысячи белорусов вышли к Дому правительства в Минске

News.ru10:57
Коммерсантъ

В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства

Коммерсантъ11:10
Известия

Манифестанты вышли на площадь Независимости к зданию правительства Белоруссии

Известия10:30

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
RT на русском12:49
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Футбольных арбитров призвали бойкотировать матчи 2-го тура РПЛ

Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида возмутилась фактом давления общественности на рефери в Российской премьер-лиги после судейского скандала на матче 1-го тура чемпионата "Спартак" - "Сочи".
Газета.Ru13:35

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.com10:13
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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