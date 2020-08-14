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Клопс
Клопс

В Минске тысячи протестующих вышли на площадь у Дома правительства

По данным агентства, пришедшие на площадь Независимости люди требуют пересчёта голосов либо новых выборов. В знак солидарности с протестующими силовики, оцепившие Дом правительства и здание ЦИК, опустили щиты.В то же время в центр республиканской столицы выдвинулась колонна военных.В источнике
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Интерфакс

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Интерфаксвчера в 12:25
REGNUM

Белорусские силовики стягиваются к Дому правительства в Минске

REGNUMвчера в 11:15
News.ru

Тысячи белорусов вышли к Дому правительства в Минске

News.ruвчера в 10:57
РБК

Колонны протестующих вышли к Дому правительства Белоруссии

РБКвчера в 10:45
ТАСС

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

ТАССвчера в 10:44
Известия

Манифестанты вышли на площадь Независимости к зданию правительства Белоруссии

Известиявчера в 10:30
Инфорос

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

Инфоросвчера в 11:58

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Известия18:48
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Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе»

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.
Газета.Ru21:21

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБКвчера в 04:17
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Новосибирский губернатор: Корпус больницы №34 будет достроен

Главный врач ГКБ № 34 Владимир Ярохно сообщил губернатору, что с вводом нового лечебного корпуса значительно повысится качество и доступность медицинской помощи, будет в значительной степени ликвидирован дефицит лечебно-диагностического оборудования.
Российская газетавчера в 05:32
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Литва и Эстония договорились отказаться от электроэнергии с БелАЭС

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд во время встречи договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС.
Коммерсантъ18:10
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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