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Клопс
Клопс

В Минске тысячи протестующих вышли на площадь у Дома правительства

По данным агентства, пришедшие на площадь Независимости люди требуют пересчёта голосов либо новых выборов. В знак солидарности с протестующими силовики, оцепившие Дом правительства и здание ЦИК, опустили щиты.В то же время в центр республиканской столицы выдвинулась колонна военных.В источнике
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РБК

Митингующие в центре Минска потребовали разговора с властями

РБКвчера в 11:33
ТАСС

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

ТАССвчера в 10:44
Московский Комсомолец

Толпа заняла площадь у Дома правительства в Минске, ОМОН опустил щиты

Московский Комсомолецвчера в 10:43
Вести.Ru

Рабочие МТЗ прибыли к Дому правительства, перекрыв проспект Независимости

Вести.Ruвчера в 10:42
Интерфакс

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Интерфаксвчера в 12:25
Известия

Манифестанты вышли на площадь Независимости к зданию правительства Белоруссии

Известиявчера в 10:30
REGNUM

Минск: на площадь Независимости устремились колонны протестующих

REGNUMвчера в 09:45
КП - Беларусь

Ситуация у Дома правительства в Минске: силовики опустили щиты, но стоят, протестующие сидят и поют

КП - Беларусьвчера в 13:00

Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

Окружение португальского футболиста Криштиану Роналду опровергло информацию о вероятном переходе спортсмена в испанскую «Барселону» из итальянского «Ювентуса», цвета которого сейчас защищает нападающий.
Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»
News.ru13 августа в 10:49

Группа лауреатов стипендии президента Белоруссии отказалась от наград

От своих званий и привилегий отказались сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов Специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся, следует из открытого письма, опубликованного 14 августа порталом Tut.by.
ИА Красная Веснавчера в 14:10

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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