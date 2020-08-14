В Минске тысячи протестующих вышли на площадь у Дома правительства
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По данным агентства, пришедшие на площадь Независимости люди требуют пересчёта голосов либо новых выборов. В знак солидарности с протестующими силовики, оцепившие Дом правительства и здание ЦИК, опустили щиты.В то же время в центр республиканской столицы выдвинулась колонна военных.В источнике
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