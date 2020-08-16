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Газета.Ru
Газета.Ru

Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей

Президентский кортеж прибыл к Дому правительства Белоруссии, сообщает ТАСС. Дом правительства расположен на площади Независимости в Минске, где сегодня должен пройти митинг в поддержку действующей власти. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
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РБК

Кортеж Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

РБК05:15
Коммерсантъ

ГАИ перекрыла движение по проспекту Независимости в центр Минска

Коммерсантъ06:11
РИА Новости

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

РИА Новости06:17
Lenta.ru

В центр Минска стянули ОМОН

Lenta.ru04:53
Газета.Ru

Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей

Газета.Ru04:39
RT на русском

В Минске к Дому правительства стягивают наряды ОМОНа

RT на русском04:55
ТАСС

Сторонники оппозиции в Минске небольшими группами выдвинулись на площадь Независимости

ТАСС06:13

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций.
Ведомости13 августа в 17:21
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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