Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей
Смотрите также
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ
Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Забеременевшая в 13 лет железногорская школьница родила девочку
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Собянин анонсировал вакцинацию от гриппа и ОРВИ с 1 сентября
Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе
Штаб Тихановской приготовился обсуждать с властями отставку Лукашенко
Митинг в поддержку Лукашенко в Минске уже собрал 2000 человек
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске
Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко
Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Президентский кортеж прибыл к Дому правительства Белоруссии, сообщает ТАСС. Дом правительства расположен на площади Независимости в Минске, где сегодня должен пройти митинг в поддержку действующей власти. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
Подробнее о событии