В Минске рядом со станциями метро в четверг утром продолжились акции солидарности с задержанными в ходе протестов. Как передает ТАСС, несколько десятков человек выстроились в цепь вдоль проспекта Независимости у кинотеатра «Октябрь», в районе метро «Каменная горка», «Малиновка», «Петровщина».

В Минске утром продолжились акции солидарности с задержанными

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