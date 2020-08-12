Общество
BFM.ruВ Минске утром продолжились акции солидарности с задержанными
В Минске рядом со станциями метро в четверг утром продолжились акции солидарности с задержанными в ходе протестов. Как передает ТАСС, несколько десятков человек выстроились в цепь вдоль проспекта Независимости у кинотеатра «Октябрь», в районе метро «Каменная горка», «Малиновка», «Петровщина».
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Экономика
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Минстрой намерен снизить стоимость строительства на 10–15%.
Вести.Ru 02:39
Общество
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца.
Российская газета вчера в 10:37
Общество
Пригожин осудил отказ Спивакова от врученного Лукашенко ордена
Продюсер Иосиф Пригожин не поддержал решение советского и российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова отказаться от ордена, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru вчера в 23:55
Экономика
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
Россияне рассказали о трудностях при работе на удаленке
Еще 21,1% пожаловались на трудности с организацией рабочего графика. А 13,17% заявили о плохой коммуникации с коллегами.
Телеканал 360° 00:54
Футбол
ЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу»
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе нападающего Тимура Жамалетдинова в «Уфу».
RT на русском вчера в 14:09
Общество
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске приходят "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с демонстрантами в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»
На Балтийском флоте 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск".
Российская газета вчера в 05:27
Происшествия
В Челябинске девушка насмерть сбила сотрудника мотопатруля ГИБДД
В Челябинске выясняют обстоятельства ночной аварии, в которой погиб сотрудник мотопатруля ГИБДД.
Российская газета 02:05
Происшествия
В Минске задержали водителя, сбившего сотрудника ГАИ
В Белоруссии задержан водитель авто, сбивший сотрудника ГАИ.
МонаВиста вчера в 15:56
Футбол
«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В матче четвертьфинала Лиги чемпионов французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счетом 2:1 над итальянской «Аталантой».
Известия вчера в 22:39
Происшествия
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Здоровье
Умер Тимоша Соколов, которому гайчане собирали деньги на лечение
Гайчане помогали мальчику обрести здоровье: собирали ему средства для проведения операции, желали здоровья и ждали дня операции вместе с родителями, которые надеялись, что малыш победит острый лейкоз.
В Гае.ру вчера в 23:00
Общество
Двух задержанных в Минске стрингеров Ruptly отпустили
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что двух стрингеров видеоагентства Ruptly, задержанных в Белоруссии, отпустили.
RT на русском 02:42
Политика
В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
RT на русском 02:34
Наука
Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19
Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия вчера в 17:15
Политика
Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса
Компании Pfizer и Moderna сегодня являются самыми перспективными в разработке вакцины от КОВИД-19 в Соединенных Штатах Америки.
Evo-rus.com вчера в 10:09
Общество
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан проявить сдержанность в вопросе потребления и расточительства еды.
Страна Советов on-line вчера в 11:49
Футбол
Давиташвили может продолжить карьеру в «Роторе»
Сообщается, что полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили может продолжить карьеру в "Роторе".
Soccer.ru 02:31
Политика
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новости вчера в 13:06
Энергетика
Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана
О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Весна вчера в 10:40
Футбол
Футболиста Смолова обокрали в ночном клубе в Испании
Известия вчера в 20:24
Общество
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК вчера в 23:59
Политика
Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста
Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку.
Газета.Ru вчера в 17:13
Общество
Власти Башкирии оправдали слова чиновницы о безработных
Замдиректора Центра занятости населения Нефтекамска не оскорбляла людей, а просто выразила мнение, что безработным выгоднее получать пособие, чем работать.
Газета.Ru вчера в 11:43
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона проекта "Голос 60+"
Российская газета вчера в 12:23
Культура
Художник Покрас Лампас создал еще одну работу в Екатеринбурге
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:59
Футбол
Вратарь «Спартака» Максименко заявил, что никогда не сыграет за ЦСКА
Вратарь «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не будет играть за принципиального соперника красно-белых — ЦСКА.
BetOn вчера в 12:08