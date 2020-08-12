Общество

BFM.ruBFM.ruВ Минске утром продолжились акции солидарности с задержанными

В Минске рядом со станциями метро в четверг утром продолжились акции солидарности с задержанными в ходе протестов. Как передает ТАСС, несколько десятков человек выстроились в цепь вдоль проспекта Независимости у кинотеатра «Октябрь», в районе метро «Каменная горка», «Малиновка», «Петровщина».
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В Минске женщины второй день подряд выстроили «цепи солидарности»

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В Минске проходят небольшие акции солидарности с задержанными

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У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в «цепь солидарности»

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В городах Белоруссии люди начали выстраиваться в «цепочки солидарности»

Газета.Ruвчера в 08:39
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Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

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Вести.Ru 02:39
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Общество

В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

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Российская газета вчера в 10:37
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Общество

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Газета.Ru вчера в 23:55
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

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Общество

Россияне рассказали о трудностях при работе на удаленке

Еще 21,1% пожаловались на трудности с организацией рабочего графика. А 13,17% заявили о плохой коммуникации с коллегами.
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Футбол

ЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу»

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Общество

На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»

На Балтийском флоте 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск".
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Происшествия

В Челябинске девушка насмерть сбила сотрудника мотопатруля ГИБДД

В Челябинске выясняют обстоятельства ночной аварии, в которой погиб сотрудник мотопатруля ГИБДД.
Российская газета 02:05
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Происшествия

В Минске задержали водителя, сбившего сотрудника ГАИ

В Белоруссии задержан водитель авто, сбивший сотрудника ГАИ.
МонаВиста вчера в 15:56
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Футбол

«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счетом 2:1 над итальянской «Аталантой».
Известия вчера в 22:39
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Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
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Здоровье

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Гайчане помогали мальчику обрести здоровье: собирали ему средства для проведения операции, желали здоровья и ждали дня операции вместе с родителями, которые надеялись, что малыш победит острый лейкоз.
В Гае.ру вчера в 23:00
Общество

Двух задержанных в Минске стрингеров Ruptly отпустили

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что двух стрингеров видеоагентства Ruptly, задержанных в Белоруссии, отпустили.
RT на русском 02:42
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В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
RT на русском 02:34
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В Красноярске из-за сообщения о минировании эвакуируют аэропорт

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Наука

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
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Психиатр объяснил, когда лень является признаком тяжелой болезни

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Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса

Компании Pfizer и Moderna сегодня являются самыми перспективными в разработке вакцины от КОВИД-19 в Соединенных Штатах Америки.
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Общество

Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан проявить сдержанность в вопросе потребления и расточительства еды.
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Футбол

Давиташвили может продолжить карьеру в «Роторе»

Сообщается, что полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили может продолжить карьеру в "Роторе".
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Политика

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
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Энергетика

Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана

О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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Футбол

Футболиста Смолова обокрали в ночном клубе в Испании

Известия вчера в 20:24
Общество

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК вчера в 23:59
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Политика

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Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку.
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Вратарь «Спартака» Максименко заявил, что никогда не сыграет за ЦСКА

Вратарь «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не будет играть за принципиального соперника красно-белых — ЦСКА.
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