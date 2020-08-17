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В Минске уволили главу театра после поддержки протестов

Глава Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павел Латушка уволен после поддержки протестов в стране, коллектив также уходит вслед за директором.В источнике
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РБК

Экс-министр культуры Белоруссии потерял работу после поддержки протестов

РБКвчера в 13:25
Коммерсантъ

Директора старейшего белорусского театра уволили после поддержки протеста

Коммерсантъвчера в 12:18
Известия

Поддержавшего протесты белорусского экс-министра уволили из театра

Известиявчера в 11:49
RT на русском

В Минске уволили главу театра после поддержки протестов

RT на русскомвчера в 11:56
ТАСС

Сотни человек собрались у театра Янки Купалы в Минске в поддержку уволенного директора

ТАССвчера в 12:57
Газета.Ru

Уволен поддержавший протестующих экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко

Газета.Ruвчера в 11:45
Фонтанка.Ру

Минкульт Белоруссии увольняет директора Купаловского театра, поддержавшего протесты. Актеры: «Мы не сдадимся»

Фонтанка.Рувчера в 11:12
КП - Беларусь

Уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко уходил под крики «Браво!»

КП - Беларусь17:31

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом
РБК17:59

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Владельцев ТРК и бизнес-центров в Петербурге ожидает резкий рост налогов

Драматический рост налогов Пересмотр кадастровой стоимости коммерческой и жилой недвижимости в сторону повышения в Петербурге впервые произошел в 2018 году, и с 1 января 2019 года налоговая нагрузка для владельцев недвижимости существенно выросла.
РБК Санкт-Петербургвчера в 11:46
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