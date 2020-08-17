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В Минске уволили главу театра после поддержки протестов

Глава Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павел Латушка уволен после поддержки протестов в стране, коллектив также уходит вслед за директором.В источнике
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ТАСС

Сотни человек собрались у театра Янки Купалы в Минске в поддержку уволенного директора

ТАССвчера в 12:57
РБК

Экс-министр культуры Белоруссии потерял работу после поддержки протестов

РБКвчера в 13:25
Коммерсантъ

Директора старейшего белорусского театра уволили после поддержки протеста

Коммерсантъвчера в 12:18
Эхо Москвы

Директора Театра имени Янки Купалы в Минске уволили на фоне его поддержки протестующих

Эхо Москвы17:03
RT на русском

В Минске уволили главу театра после поддержки протестов

RT на русскомвчера в 11:56
Известия

Поддержавшего протесты белорусского экс-министра уволили из театра

Известиявчера в 11:49
Газета.Ru

Уволен поддержавший протестующих экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко

Газета.Ruвчера в 11:45
КП - Беларусь

Уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко уходил под крики «Браво!»

КП - Беларусь17:31

Киану Ривз подтвердил возобновление съемок «Матрицы 4» в Берлине (видео)

На днях Киану Ривз дал онлайн-интервью Associated Press, обсудив свой предстоящий фильм «Билл и Тед», но во время этой беседы актер также упомянул о возобновлении съемок «Матрицы 4». Исполнитель роли Нео сообщил, что актеры и съемочная команда проекта вновь взялись за работу, соблюдая все необходимые протоколы безопасности в связи с пандемией COVID-19: Это прекрасно.
Popcornnews.ru18:30

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

Адвокат Жорин оценил шансы мужа Легкоступовой получить наследство

«Точно установить, кто из потенциальных наследников получит наследство Валентины Легкоступовой, будет возможно после того, как нотариус откроет наследственное дело, и наследники заявят о своих правах на наследство либо откажутся от него», — подытожил адвокат.
NewInformвчера в 05:13
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