В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
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Глава Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павел Латушка уволен после поддержки протестов в стране, коллектив также уходит вслед за директором.В источнике
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Уволен поддержавший протестующих экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко
Газета.Ruвчера в 11:45