Киану Ривз подтвердил возобновление съемок «Матрицы 4» в Берлине (видео)

На днях Киану Ривз дал онлайн-интервью Associated Press, обсудив свой предстоящий фильм «Билл и Тед», но во время этой беседы актер также упомянул о возобновлении съемок «Матрицы 4». Исполнитель роли Нео сообщил, что актеры и съемочная команда проекта вновь взялись за работу, соблюдая все необходимые протоколы безопасности в связи с пандемией COVID-19: Это прекрасно.