В Минске на «Женском марше» задержали более 30 человек
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На площади Свободы в Минске сотрудники ОМОНа задержали 31 участника «Женского марша», сообщил правозащитный центр «Весна». От площади Свободы протестующие направились по проспекту Победителей. По оценкам Tut.by, в шествии принимают участие более 10 тыс. человек.В источнике
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