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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске на «Женском марше» задержали более 30 человек

На площади Свободы в Минске сотрудники ОМОНа задержали 31 участника «Женского марша», сообщил правозащитный центр «Весна». От площади Свободы протестующие направились по проспекту Победителей. По оценкам Tut.by, в шествии принимают участие более 10 тыс. человек.В источнике
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RT на русском

В Минске ОМОН провёл задержания на «Женском марше»

RT на русском08:35
URA.Ru

В Минске жестко задерживают участниц женского марша

URA.Ru09:31
РБК

На женском марше в Минске начались задержания

РБК09:30
РИА Новости

В Минске в ходе акции протеста прошли задержания

РИА Новости08:49
Интерфакс

Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

Интерфакс08:43
ТАСС

В Минске завершился «женский марш»

ТАСС11:14
Эхо Москвы

Более 30 человек задержаны в Минске в ходе «Женского марша»

Эхо Москвы11:02

Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.
Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса
REGNUM01:13
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство
REGNUM05:48
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русском10:45
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Сообщение о нарушениях на выборах в Нижнем Новгороде оказалось ложным

Нижний Новгород, 11 сентября 2020, 20:49 — REGNUM Информация о нарушениях закона, якобы допущенных на нижегородском участке УИК №2554, оказалась ложной, — об этом сообщила рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете.
REGNUMвчера в 13:49