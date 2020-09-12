На площади Свободы в Минске сотрудники ОМОНа задержали 31 участника «Женского марша», сообщил правозащитный центр «Весна». От площади Свободы протестующие направились по проспекту Победителей. По оценкам Tut.by, в шествии принимают участие более 10 тыс. человек.