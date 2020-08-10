В Белоруссии начались задержания на акциях протеста

В Белоруссии второй день подряд продолжаются акции протеста после выборов президента, сегодня вечером в Минске начались задержания, передает Sputnik Беларусь. Задержан корреспондент RT Константин Придыбайло, сообщил он сам в своем Telegram-канале.