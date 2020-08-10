В Белоруссии начались задержания на акциях протеста
Смотрите также
На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы
В Белоруссии прошли массовые протесты после выборов президента
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков
ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России
Петербургский завод Hyundai заработал в три производственные смены
Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП
Александр Лукашенко выиграл выборы в Белоруссии
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Считавшийся погибшим во время протестов в Минске оказался жив
Путин поздравил Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах
Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии
Российские СМИ потребовали освобождения журналистов в Минске
У 62-летнего певца Валерия Сюткина родился сын
Вирусолог оценил тяжесть второй волны коронавируса в России
Toyota официально презентовала обновленный Toyota RAV4
В Белоруссии прошли массовые протесты после выборов президента
Силовики применили светошумовые гранаты против протестующих в Минске
Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске
Во время протестов в Белоруссии были задержаны 3 тысячи человек
МВД Белоруссии заявило о 3 тысячах задержанных в ходе протестных акций
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП
На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
На Среднем Урале разрешили групповые занятия в фитнес-центрах
Kia объявила российские цены на новый седан K5
В Белоруссии второй день подряд продолжаются акции протеста после выборов президента, сегодня вечером в Минске начались задержания, передает Sputnik Беларусь. Задержан корреспондент RT Константин Придыбайло, сообщил он сам в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии второй день подряд продолжаются акции протеста после выборов президента, сегодня вечером в Минске начались задержания, передает
Sputnik Беларусь.
Подробнее о событии