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Ведомости
Ведомости

В Белоруссии начались задержания на акциях протеста

В Белоруссии второй день подряд продолжаются акции протеста после выборов президента, сегодня вечером в Минске начались задержания, передает Sputnik Беларусь. Задержан корреспондент RT Константин Придыбайло, сообщил он сам в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии второй день подряд продолжаются акции протеста после выборов президента, сегодня вечером в Минске начались задержания, передает
 Sputnik Беларусь.
Ведомости12:43
Подробнее о событии
Ведомости

В Белоруссии начались задержания на акциях протеста

Ведомости12:43
РБК

В Минске начались новые задержания

РБК12:42
Коммерсантъ

В Минске вновь начались задержания протестующих

Коммерсантъ11:56
Московский Комсомолец

В Минске снова начались задержания протестующих

Московский Комсомолец13:15
RT на русском

ОМОН просит разойтись прохожих в районе стелы в центре Минска

RT на русском12:32
Российская газета

В центр Минска стянуты значительные силы милиции

Российская газета12:13
РИА Новости

В Минске снова начались задержания протестующих

РИА Новости12:44

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
1

Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.
RT на русском12:14

Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38
14

Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
15

Созин: Казарцев и Еськов не должны идти на проверку на полиграфе, это аморально

Футбольный эксперт и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал новость о том, что арбитры матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.
RT на русском12:42