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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных

Акции проходят на фоне протестов, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Причиной стали президентские выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская набрала только 10,09% голосов.В источнике
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Интерфакс

В Минске с утра протестующие выстраиваются в «цепи солидарности»

Интерфакс03:21
РИА Новости

В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

РИА Новости03:49
Газета.Ru

В Минске продолжаются акции солидарности с задержанными

Газета.Ru03:28
Эхо Москвы

В Минске продолжаются акции солидарности с задержанными протестующими

Эхо Москвы03:04
РБК

В Минске женщины второй день подряд выстроили «цепи солидарности»

РБК02:39
ТАСС

В Минске проходят небольшие акции солидарности с задержанными

ТАСС02:08
Lenta.ru

Жители Минска вновь начали выстраиваться в «цепи солидарности»

Lenta.ru02:17

Восемь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 87 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 114 пациентов, 8 носителей COVID-19 скончались, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:06
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«Вашингтон» Овечкина упустил победу в первом матче серии с «Айлендерс»

"Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4 (счет в серии - 0-1) Два года назад "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли под руководством Барри Троца, который ныне возглавляет "Айлендерс", где ворота к тому же защищает начинавший свою энхаэловскую карьеру в "Кэпс" Семен Варламов.
Газета.Ru03:34

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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Японские врачи научились прогнозировать смерть пациента по его зрачкам

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно мнению специалистов, у тех людей, которые больны с сердечной недостаточностью, есть возможность определить приближение смерти с помощью изменения размера зрачка.
ToDay News Ufaвчера в 17:18
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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На смену Хью Джекману: Шайю ЛаБафа представили в образе Росомахи

Джекман играл Росомаху с 2000 по 2017 год, и, в отличие от других популярных героев, таких как Бэтмен или Человек-паук, первая в истории перезагрузка Логана явно будет восприниматься фанатами настороженно.
Popcornnews.ru04:15

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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Скорректированная EBITDA «РУСАЛа» в 1 полугодии упала на 58,5%

На снижение скорректированной EBITDA повлияло значительное падение цены на алюминий на LME, что было частично нивелировано сокращением себестоимости в алюминиевом сегменте на 5,5% до $1 564 за тонну по сравнению с $1 655 в 1 полугодии 2019 года.
Finam.Ru02:16

Пригожин осудил Спивакова за отказ от ордена, врученного Лукашенко

Ранее Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо Александру Лукашенко, в котором отказался от наград, врученных ему президентом Белоруссии, а также раскритиковал действия власти в стране.
Телеканал 360°23:43
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