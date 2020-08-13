В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
Смотрите также
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии
В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко
В СК возбудили дело против сбившей женщину в Саратове бывшей судьи
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Dava выпустил совместный клип с Филиппом Киркоровым
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
На смену Хью Джекману: Шайю ЛаБафа представили в образе Росомахи
Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19
Женщины в Минске устроили акцию против насилия на акциях протеста
ОМОН в Минске открыл огонь по людям с балкона дома
У посольства Белоруссии в Москве задержали по меньшей мере 10 человек
В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия
В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии
В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19
Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами
Познер рассказал о реакции Лукашенко на критику в его адрес
Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
CК завершил дело Михаила Абызова
Акции проходят на фоне протестов, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Причиной стали президентские выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская набрала только 10,09% голосов.В источнике
Подробнее о событии