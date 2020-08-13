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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных

Акции проходят на фоне протестов, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Причиной стали президентские выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская набрала только 10,09% голосов.В источнике
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Говорит Москва

В Минске люди выстроились в пятикилометровую «цепь солидарности»

Говорит Москва11:37
Lenta.ru

Поддерживающие оппозицию белорусские военные попали на видео

Lenta.ru11:39
Интерфакс

В Минске с утра протестующие выстраиваются в «цепи солидарности»

Интерфакс03:21
ТАСС

В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими

ТАСС07:06
РИА Новости

В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

РИА Новости03:49
Эхо Москвы

В Минске продолжаются акции солидарности с задержанными протестующими

Эхо Москвы03:04
Газета.Ru

В Минске продолжаются акции солидарности с задержанными

Газета.Ru03:28

Задержан мэр курганского города

Исполняющая обязанности главы города Щучье (Курганская область) Оксана Чуйкова задержана в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела.
Задержан мэр курганского города
URA.Ru06:48
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Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову

Троицкий суд Москвы наложил арест на квартиру, которую актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила мужу Бари Алибасову, а тот передал своему помощнику, сообщила журналистам в четверг юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
РИА Новости07:53
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Intel представила новый техпроцесс SuperFin: 10 нм, но почти как 7 нм

Технология 10 нм SuperFin впервые найдёт применение в мобильных процессорах нового поколения Tiger Lake, которые уже находятся в стадии массового производства и начнут поставляться клиентам в преддверии рождественских праздников.
3DNews09:00
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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