В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
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В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
Акции проходят на фоне протестов, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Причиной стали президентские выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская набрала только 10,09% голосов.В источнике
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