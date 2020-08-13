В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных

Акции проходят на фоне протестов, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Причиной стали президентские выборы, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская набрала только 10,09% голосов.