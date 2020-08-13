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ТАСС
ТАСС

В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими

Число участников акции солидарности с протестующими против признания результатов выборов и задержанными, которая проходит в четверг в Минске, растет. Как передает корреспондент ТАСС, к акции присоединяются все больше людей в различных районах белорусской столицы.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими

ТАСС07:06
Интерфакс

В Минске с утра протестующие выстраиваются в «цепи солидарности»

Интерфакс03:21
RT на русском

Жители Минска вышли на акции против жестокости

RT на русскомвчера в 12:42
РИА Новости

В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

РИА Новости03:49
Комсомольская правда

В Минске снова проходят акции в поддержку задержанных на протестах

Комсомольская правда02:53
Lenta.ru

Жители Минска вновь начали выстраиваться в «цепи солидарности»

Lenta.ru02:17
News.ru

Белорусы второй день подряд выстраиваются в «цепь солидарности»

News.ru04:16

Арсен Венгер отказался возглавить «Барселону»

По информации Le10sport.com, недавно французский специалист получил предложение от «Барселоны», которая хочет сменить наставника Энрике Сетьена и находится в поисках нового тренера для команды в преддверии следующего сезона.
Чемпионат07:01

ВЦИОМ попросил россиян оценить ситуацию в Белоруссии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, в рамках которого узнал об отношении россиян к результатам выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в этом государстве.
Аргументы и Факты06:38

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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В Татарии планируют переходить на третий этап снятия ограничений

Казань, 13 августа 2020, 11:35 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора считает возможным перейти на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, сохранив при этом масочный режим и запрет на массовый мероприятия.
REGNUM04:35
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Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
РИА Новости07:05
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