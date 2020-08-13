В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими
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Число участников акции солидарности с протестующими против признания результатов выборов и задержанными, которая проходит в четверг в Минске, растет. Как передает корреспондент ТАСС, к акции присоединяются все больше людей в различных районах белорусской столицы.В источнике
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