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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии

Накануне из изоляторов начали выпускать задержанных на акциях протеста. Одна из освобожденных рассказала интернет-изданию TUT.BY о том, как силовики угрожали ей смертью и избивали.В источнике
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Новый День

«Мы Лукашенко не выбирали!»: десятки предприятий в Белоруссии вышли на всеобщую забастовку из-за итогов выборов

Новый День05:10
Эхо Москвы

Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии

Эхо Москвы04:03
ТАСС

В Минске врачи одной из больниц проводят демонстрацию против насилия

ТАСС02:30
News.ru

Врачи одной из больниц Минска устроили демонстрацию против насилия

News.ru02:42
Московский Комсомолец

В Белоруссии возобновились массовые акции протеста против режима Лукашенко

Московский Комсомолец02:35
ФедералПресс

Минские врачи выступили демонстрацией против насилия

ФедералПресс03:10
Интерфакс

В Белоруссии возобновились протесты

Интерфакс02:20

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

По мнению авторов обращения, «большая четверка» намеренно завышает оптовую цену на пропуск голосового трафика для менее крупных операторов, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные.
Коммерсантъ18:16
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Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск

На мониторинговом ресурсе FlightRadar появилась информация о том, что белорусский воздушный транспортник Ил-76МД приземлился на подмосковном аэродроме Кубинка, потом полетел в Новосибирск и возвратился в Минск.
Discover2405:08
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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