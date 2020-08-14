Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии
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Накануне из изоляторов начали выпускать задержанных на акциях протеста. Одна из освобожденных рассказала интернет-изданию TUT.BY о том, как силовики угрожали ей смертью и избивали.В источнике
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В Белоруссии возобновились массовые акции протеста против режима Лукашенко
Московский Комсомолец02:35