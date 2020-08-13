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REGNUM
REGNUM

В Минске выпускают задержанных на протестах из СИЗО

Минск, 14 августа 2020, 01:32 — REGNUM Группы людей, задержанных во время протестов в Белоруссии, продолжают покидать изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске, сообщают 13 августа пользователи в белорусских соцсетях.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Задержанных на протестах в Минске начали освобождать

МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости17:39
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Коммерсантъ

В Минске отпускают задержанных на акциях протеста

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Освобожденные из минского изолятора рассказали об избиениях

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В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО

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Московский Комсомолец

Из минских СИЗО стали выпускать задержанных

Московский Комсомолец18:18
Взгляд.ру

Задержанных в ходе протестов начали отпускать из ИВС в Минске

Взгляд.ру17:57
Life.ru

Жители Минска устроили пробку из желающих подвезти освободившихся из изоляторов — видео

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«Кровь стыла в жилах»: освобожденные из ИВС в Минске заявили об избиениях

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РБК04:17
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Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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