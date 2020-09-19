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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Задержанных на женском марше в Минске начали отпускать из РОВД

Задержанных в ходе женской акции «Блестящий марш» в Минске начали отпускать из отделов милиции. По данным правозащитного центра «Весна», на акции задержали более 300 человек. Их доставляли в Октябрьский, Фрунзенский, Ленинский, Московский и Партизанский РОВД Минска.В источнике
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Комсомольская правда

Часть задержанных на «блестящем марше» женщин отпустили из РУВД

Комсомольская правда21:25
РИА Новости

В Минске задержали участников акции протеста

РИА Новостивчера в 11:19
Коммерсантъ

Задержанных на женском марше в Минске начали отпускать из РОВД

Коммерсантъвчера в 16:58
РБК

Правозащитники сообщили о более чем 300 задержанных на протестах в Минске

РБКвчера в 14:12
RT на русском

В Минске на акции протеста прошли задержания

RT на русскомвчера в 11:05
ТАСС

Задержанных на минском марше оппозиции начали отпускать

ТАССвчера в 13:15
Газета.Ru

В Минске начали отпускать задержанных участников женского марша

Газета.Ru20:54
КП - Беларусь

В Минске на женском марше задержали Нину Багинскую

КП - Беларусьвчера в 11:56

Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости21:42
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Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactor18 сентября в 08:40
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