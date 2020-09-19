Задержанных на женском марше в Минске начали отпускать из РОВД
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Задержанных на женском марше в Минске начали отпускать из РОВД
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Задержанных в ходе женской акции «Блестящий марш» в Минске начали отпускать из отделов милиции. По данным правозащитного центра «Весна», на акции задержали более 300 человек. Их доставляли в Октябрьский, Фрунзенский, Ленинский, Московский и Партизанский РОВД Минска.В источнике
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