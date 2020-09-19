В Минске задержали более 100 участников акции протеста
Смотрите также
Владимир Юматов опроверг сообщения о своей госпитализации
В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации
«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд
В заваленной мусором квартире на Пражской нашли тело второго погибшего
Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены
В Челнах арестован подозреваемый в зверском убийстве с помощью собаки
В США два человека погибли при стрельбе в штате Нью-Йорк
Пугачева и Галкин отметили семилетие детей Лизы и Гарри
Посольство РФ требует от США объяснений по репортажу NBC о Крыме
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
В Краснодаре в ДТП погибли три человека и один пострадал
В Минске начался женский «блестящий марш» против Лукашенко
Объявлены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене
В Москве на несогласованном митинге задержали политолога Соловья
В Минске начался женский «блестящий марш» против Лукашенко
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд
«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
В Минске задержали более 100 участников акции протеста
Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия
В Москве на несогласованном митинге задержали политолога Соловья
Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене
Оставшиеся на месте люди выстроились в цепи солидарности вдоль дороги. По данным ТАСС, нескольким участникам акции протеста стало плохо, силовики вызвали для них скорую помощь. Ранее 19 сентября у Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции, анонсированный как «блестящий марш».В источнике
Подробнее о событии