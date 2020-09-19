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Известия

В Минске задержали более 100 участников акции протеста

Оставшиеся на месте люди выстроились в цепи солидарности вдоль дороги. По данным ТАСС, нескольким участникам акции протеста стало плохо, силовики вызвали для них скорую помощь. Ранее 19 сентября у Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции, анонсированный как «блестящий марш».В источнике
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RT на русском

В Минске на акции протеста прошли задержания

RT на русском11:05
ТАСС

В Минске задержали более 100 участников акции протеста

ТАСС10:39
РБК

На акции протеста в Минске начались задержания

РБК10:06
URA.Ru

В Минске на акции протеста задержали бабушку из мема «Я гуляю»

URA.Ru09:59
Коммерсантъ

В Минске на женском марше задержали более 100 человек

Коммерсантъ10:10
Росбалт

В Минске грубо задержали около 250 участниц «женского марша»

Росбалт10:23
РИА Новости

В Минске задержали несколько десятков протестующих

РИА Новости11:19
КП - Беларусь

В Минске на женском марше задержали Нину Брагинскую

КП - Беларусь11:56

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
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Получат ли пенсионеры новые выплаты к 1 октября. Прогнозы экономистов

Как напоминает «Московский комсомолец», к 1 октября выплаты получат жители Ненецкого АО (по 5 тысяч рублей, лица старше 70 лет — по 16 640 рублей), Челябинской области (по 700 рублей), а также пенсионеры Рязанской области старше 90 лет (по 500 рублей).
URA.Ru12:31
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Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина

Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования компании "ВСМПО-Ависма", которая хотела арестовать имущество своего бывшего гендиректора Михаила Воеводина по иску о взыскании 4,07 млрд руб. По версии корпорации, он занижал стоимость продукции для перераспределения доходов в пользу группы Interlink.
Коммерсантъ06:51

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
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Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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