Оставшиеся на месте люди выстроились в цепи солидарности вдоль дороги. По данным ТАСС, нескольким участникам акции протеста стало плохо, силовики вызвали для них скорую помощь. Ранее 19 сентября у Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции, анонсированный как «блестящий марш».