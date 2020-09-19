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ТАСС
ТАСС

В Минске задержали более 100 участников акции протеста

Сотрудники правоохранительных органов остановили в субботу шествие протестующих женщин в Минске. Как передает корреспондент ТАСС, задержаны более 100 участников оппозиционной акции.В источнике
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RT на русском

В Минске на акции протеста прошли задержания

RT на русском11:05
РИА Новости

Известную активистку Багинскую завели в автозак на акции в Минске

РИА Новости11:18
Вести.Ru

Минск: задержания и подножка телеоператору

Вести.Ru11:09
URA.Ru

В Минске на акции протеста задержали бабушку из мема «Я гуляю»

URA.Ru09:59
Газета.Ru

В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую

Газета.Ru10:48
ТАСС

В Минске задержали более 100 участников акции протеста

ТАСС10:39
Коммерсантъ

В Минске на женском марше задержали более 100 человек

Коммерсантъ10:10
КП - Беларусь

МВД сообщает, что в Минске 19 сентября «задержаны более 10 человек»

КП - Беларусь11:10

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
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Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США

Иногда в качестве надежного места "парковки капиталов" работали и швейцарские банки, но тот же Минфин США и американские дипломаты сделали все для того, чтобы эту тихую гавань мирового финансового мира буквально сжечь, оставив фешенебельные, но руины на месте былого величия, которое кануло в лету вместе с понятием "банковская тайна".
РИА Новости01:00
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда17 сентября в 05:37
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Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Некоторые читатели вспомнили, что долгое время польское правительство продвигало версию о том, что самолет упал в результате взрыва на борту, и что теперь, обвиняя российских диспетчеров в совершении крушения, власть сама себе противоречит.
Вечерний курьервчера в 05:23
82

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ru06:11
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