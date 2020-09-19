В Минске задержали более 100 участников акции протеста
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Сотрудники правоохранительных органов остановили в субботу шествие протестующих женщин в Минске. Как передает корреспондент ТАСС, задержаны более 100 участников оппозиционной акции.В источнике
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