Общество
ДождьВ Минске задержали более 80 участников «Марша справедливости»
20 сентября в разных других городах Беларуси проходят акции протеста. В Минске перед началом «Марша справедливости» к центру города начали стягивать спецтехнику.
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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Воскресный протест в Минске | NEXTA у Дудя | Тайна бутылки с «Новичком»
RT на русскомвчера в 08:02
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Политика
ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США
Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
Новая газета вчера в 13:12
Кино
Назван «Лучший комедийный сериал» по версии премии «Эмми»
Газета.Ru вчера в 22:22
Игры
Фанаты Mortal Kombat 11 пытаются разгадать загадку разработчика
Чикаго, США, 19 сентября 2020, 11:46 — REGNUM Глава NetherRealm Studios Эдвард Бун заставил фанатов Mortal Kombat гадать по поводу того, что означают его слова.
REGNUM 19 сентября в 04:46
Политика
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ru вчера в 16:29
Происшествия
Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина
РИА Новости 00:05
Общество
Агроном рассказал об опасности винограда
Агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik в понедельник, 21 сентября, рассказал об опасности винограда, а также о том, на что следует обращать внимание при его выборе.
Известия 00:18
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Барнауле
"Произошло ДТП, погибла семья из четырех человек: муж, жена и двое детей 2011 и 2017 годов рождения", - сообщили в ГУ МВД.
ТАСС вчера в 12:32
Хоккей
«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка Стэнли
Хоккейный клуб «Даллас Старз» обошел соперников из «Тампа Бэй Лайтнинг» в первом матче финала Кубка Стэнли.
Телеканал 360° вчера в 02:56
Общество
Школьница доказала ошибку в учебнике и добилась 100 баллов по ЕГЭ
Dmitry Korotaev / Izvestiya Школьница из Воронежа Дарья Ковалева получила 99 баллов на ЕГЭ по обществознанию, но сумела доказать ошибку в учебнике.
РЕН ТВ вчера в 07:04
Общество
Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
Ожидается, что препарат можно будет приобрести в аптеках уже с двадцать первого сентября. Продавать его будут по рецепту врача.
Evo-rus.com вчера в 12:59
Авто
Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault
Одной из моделей Groupe Renault, производство которой локализовано на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) в Украине, стал купе-кроссовер Renault Arkana.
Автоновости дня 19 сентября в 04:38
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Тюмени пострадали два человека
В Тюмени при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме обрушились два балкона, пострадали два человека.
РБК вчера в 13:35
Общество
В США перехватили посылку с ядом рицином, адресованную Трампу
В США правоохранительные органы перехватили на этой неделе посылку со смертельным ядом рицином.
Дождь вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Нижегородка Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера
19 сентября нижегородская звезда подиумов и актриса Наталья Водянова вышла замуж за европейского предпринимателя Антуана Арно.
Pro Город НН вчера в 10:54
Авто
Обновленная Skoda Superb в РФ получила мощную версию
Осенью 2019 года до РФ добралась модификация с 2,0-литровым 190-сильным турбодвигателем TSI, весной – 150-сильная версия, а теперь у дилеров РФ появились автомобили с 2,0-литровыми турбомоторами TSI, способными генерировать мощность в 220 л. с. Skoda Superb с мощными силовыми установками можно заказать как в кузове лифтбек, так и универсал Combi (на фото).
Letnews.ru вчера в 02:24
Общество
В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми.
Lenta.ru вчера в 20:41
Общество
В Москве скончался актер и телеведущий Михаил Борисов
Inc-news.ru вчера в 03:26
Здоровье
В госпитале Вишневского намерены проводить операции по пересадке лица
Известия вчера в 21:24
Общество
В регионе Среднего Урала выпал первый снег
РБК вчера в 23:48
Политика
Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий
Известия вчера в 19:15
Армия и оружие
Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ
По подсчетам издания, с последней недели августа к границам РФ в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова приблизились 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании.
Газета.Ru вчера в 07:11
Единоборства
Чимаев нокаутировал Мершерта за 17 секунд на турнире UFC в Лас-Вегасе
Чимаев нокаутировал соперника одним ударом на 17-й секунде. Чимаев одержал третью победу в UFC за 66 дней и установил рекорд промоушена.
МК-Спорт вчера в 03:38
Политика
Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»
Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика
«Двести миллионов умрут»: Байден оконфузился во время выступления
Кандидат в президенты США Джозеф Байден, выступая перед избирателями в Филадельфии заявил, что 200 миллионов американцев умрут от коронавируса к тому времени, пока он завершит свою речь.
Rusvesna.su вчера в 18:30
Общество
В доме бывшего алтайского зампреда Ирины Долговой провели обыски
В доме бывшего заместителя председателя правительства Ирины Долговой следователи провели обыски.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 21:32
Политика
Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным
Один из разработчиков «Новичка» ‒ Вил Мирзаянов, проживающий в США, ‒ извинился перед основателем ФБК Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».
Ведомости вчера в 04:05
Общество
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
Ограничения на прививку от коронавируса затронут людей с первичными иммунодефицитами.
Известия вчера в 22:20
Общество
ByteDance подтвердила планы провести IPO TikTok в США
Китайская компания ByteDance подтвердила, что TikTok Global проведет публичное размещение акций, сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпорации.
Коммерсантъ вчера в 22:51
Футбол
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 8-го тура РПЛ
РИА Новости вчера в 13:58