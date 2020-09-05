В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc
Смотрите также
Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера
Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму
Пребывание на МКС изменило структуру мозга космонавтов
Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче с ЦСКА
Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики
Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией
Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой
В США затонули несколько лодок на параде в поддержку Трампа
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта на линейке в школе
Уайт отказался признавать нокаут от российского боксера Поветкина
Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
В США затонули несколько лодок на параде в поддержку Трампа
В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО
В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал
в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке.
Подробнее о событии