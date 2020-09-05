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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал
 в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке.
Forbesвчера в 04:33
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Министр иностранных дел Литвы призвал власти Белоруссии освободить сотрудников IT-компании PandaDoc

Эхо Москвы19:24
ТАСС

Глава МИД Литвы призвал Минск освободить задержанных сотрудников американской компании

ТАССвчера в 16:47
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

Газета.Ruвчера в 03:54
РИА Новости

В минском офисе IT-компании заявили об аресте сотрудников

РИА Новостивчера в 07:44
РБК

PandaDoc пригрозил закрыть бизнес в Белоруссии после ареста сотрудников

РБКвчера в 07:10
Forbes

В Минске арестовали четырех топ-менеджеров IT-стартапа героя фильма Дудя

Forbesвчера в 04:33
ИА Красная Весна

Глава МИД Литвы назвал позором задержание в Минске сотрудников ИТ-сектора

ИА Красная Весна17:17

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБКвчера в 01:44
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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