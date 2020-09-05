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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал
 в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке.
Forbes04:33
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Коммерсантъ

PandaDoc пригрозила уйти из Белоруссии после ареста ключевых сотрудников

Коммерсантъ09:44
РИА Новости

В минском офисе IT-компании заявили об аресте сотрудников

РИА Новости07:44
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

Газета.Ru03:54
Эхо Москвы

Белорусский IT-стартап пригрозил закрыть бизнес в стране после арестов сотрудников

Эхо Москвы08:01
Forbes

В Минске арестовали четырех топ-менеджеров IT-стартапа героя фильма Дудя

Forbes04:33
ТАСС

Четыре сотрудника минского офиса американской IT-компании арестованы на два месяца

ТАСС04:13
РБК

PandaDoc пригрозил закрыть бизнес в Белоруссии после ареста сотрудников

РБК07:10

Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе
Известия13:59
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Ник, Майк и человек с ружьем. Лукашенко провалил кастинг на роль «полезного идиота»

Из разговора «Ника из Берлина» и «Майка из Варшавы» можно было узнать две вещи: во-первых, версия российских властей о том, что никакого отравления Навального не было, полностью подтверждается, во-вторых, Лукашенко оказался крепким орешком, так что дела заговорщиков Ника и Майка идут неважно.
Новая газета11:44

Скорость закачки Starlink превысила 100 мегабит в секунду

Во время запуска своей последней партии спутников Starlink, транслирующих через Интернет, SpaceX раскрыла ключевые детали о возможностях планируемой группировки, заявив, что спутники показали "сверхмалую задержку и скорость загрузки более 100 Мбит / с".
Asteraвчера в 09:56
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Опубликованы результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Российские ученые представили результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». В рамках испытаний были проверены две формы вакцины: одна на основе аденовируса rAd26-S, другая — на базе rAd5-S.
Gazeta.SPbвчера в 11:25
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В Белоруссии двое телеведущих рассказали о последствиях участия в протестах

Предостережение желающим участвовать в протестах гражданам высказали двое популярных телеведущих Белоруссии Дмитрий Кохно и Денис Дудинский, 5 сентября передал телеканал ОНТ.
ИА Красная Весна14:31