В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc
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В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал
в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке.
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