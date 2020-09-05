Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал
 в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке.
Forbes04:33
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Белорусский IT-стартап пригрозил закрыть бизнес в стране после арестов сотрудников

Эхо Москвы08:01
РИА Новости

В минском офисе IT-компании заявили об аресте сотрудников

РИА Новости07:44
РБК

PandaDoc пригрозил закрыть бизнес в Белоруссии после ареста сотрудников

РБК07:10
Коммерсантъ

PandaDoc пригрозила уйти из Белоруссии после ареста ключевых сотрудников

Коммерсантъ09:44
Forbes

В Минске арестовали четырех топ-менеджеров IT-стартапа героя фильма Дудя

Forbes04:33
ТАСС

Четыре сотрудника минского офиса американской IT-компании арестованы на два месяца

ТАСС04:13
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

Газета.Ru03:54

В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 17:59 — REGNUM Следователи СКР завели уголовное дело на 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который на протяжении нескольких месяцев систематически истязал малолетнюю дочь своей сожительницы.
В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы
REGNUMвчера в 10:59
5

Эксперт оценил опасность заражения коронавирусом от летучих мышей

Ученым из Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора удалось собрать большую коллекцию биопроб от летучих мышей разных видов, обитающих в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, на побережье Черного моря.
РИА Новости06:10

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
286

Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37