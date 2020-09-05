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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал
 в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке.
Forbesвчера в 04:33
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РБК

PandaDoc пригрозил закрыть бизнес в Белоруссии после ареста сотрудников

РБКвчера в 07:10
РИА Новости

В минском офисе IT-компании заявили об аресте сотрудников

РИА Новостивчера в 07:44
Фонтанка.Ру

Четыре сотрудника американской IT-компании в Минске взяты под стражу на два месяца

Фонтанка.Рувчера в 07:20
ТАСС

Глава МИД Литвы призвал Минск освободить задержанных сотрудников американской компании

ТАССвчера в 16:47
Говорит Москва

В Минске задержали четырёх топ-менеджеров IT-компании PandaDoc

Говорит Москвавчера в 06:53
Эхо Москвы

Белорусский IT-стартап пригрозил закрыть бизнес в стране после арестов сотрудников

Эхо Москвывчера в 08:01
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

Газета.Ruвчера в 03:54

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
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Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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