В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии.

С чего всё началось Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке. Forbes вчера в 04:33