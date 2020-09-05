В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc
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В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии.В источнике
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