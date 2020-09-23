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РИА Новости
РИА Новости

В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

Новая акция протеста, катализатором которой стала инаугурация президента Белоруссии Александр Лукашенко, завершилась в Минске. В среду силовики действовали жестче, чем в последние недели, но не так, как в первые дни после выборов, передают корреспонденты РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
Телеканал 360°вчера в 16:30
Подробнее о событии
ТАСС

Протесты в Минске после полуночи пошли на спад

ТАСС17:55
РИА Новости

В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

РИА Новости18:23
Lenta.ru

В Минске против демонстрантов применили слезоточивый газ

Lenta.ruвчера в 13:55
РБК

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов

РБКвчера в 13:38
Коммерсантъ

Против протестующих в Минске применили водометы

Коммерсантъвчера в 12:15
Интерфакс

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Интерфаксвчера в 12:48
Фонтанка.Ру

Протест в Минске к вечеру стал агрессивным. В ответ на действия силовиков нападают сзади

Фонтанка.Рувчера в 15:30
КП - Беларусь

В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

КП - Беларусьвчера в 13:46

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъвчера в 05:54
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
21

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
65

Швеция планирует ввести карантин в случае вспышки коронавируса

Помимо обрушившейся критики в адрес властей Швеции из-за отказа вводить строгие меры на фоне пандемии, за последние несколько недель в стране был зафиксирован рост числа заболевших людей.
Деловое.ТВвчера в 09:52
21

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что использование медицинской маски может снизить вероятность заражения респираторными инфекциями почти в два раза, а использование перчаток – более чем в один раз.
ToDay News Ufaвчера в 08:10
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Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ruвчера в 16:00

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
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