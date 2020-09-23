Силовики применили водометы против протестующих в Минске
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Белорусские силовики начали задерживать протестующих в Минске и применять водометы для их, сообщает портал Tut.by. Протесты вызваны прошедшей утром инаугурацией Александра Лукашенко. «Возле стелы начались жесткие задержания, используются водометы», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
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