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Rambler News Service
Rambler News Service

Силовики применили водометы против протестующих в Минске

Белорусские силовики начали задерживать протестующих в Минске и применять водометы для их, сообщает портал Tut.by. Протесты вызваны прошедшей утром инаугурацией Александра Лукашенко. «Возле стелы начались жесткие задержания, используются водометы», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
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Милиция Белоруссии подтвердила использование спецсредств и техники при разгоне протестующих после инаугурации

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Преследующий автомобиль в Минске водомет сняли на видео

Известия22:55
Интерфакс

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Интерфаксвчера в 12:48
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Силовики в Минске применили водометы для разгона протестующих

ТАССвчера в 12:48
РБК

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов

РБКвчера в 13:38
Коммерсантъ

Против протестующих в Минске применили водометы

Коммерсантъвчера в 12:15
РИА Новости

В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

РИА Новости18:23
КП - Беларусь

В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

КП - Беларусьвчера в 13:46

Правительство может переложить стоимость приборов на население

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Коммерсантъ17:54
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

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РИА Новостивчера в 06:33
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Коммерсантъ02:53
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РИА Новости03:16