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РИА Новости
РИА Новости

В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

Новая акция протеста, катализатором которой стала инаугурация президента Белоруссии Александр Лукашенко, завершилась в Минске. В среду силовики действовали жестче, чем в последние недели, но не так, как в первые дни после выборов, передают корреспонденты РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
Телеканал 360°вчера в 16:30
Подробнее о событии
ТАСС

Протесты в Минске после полуночи пошли на спад

ТАСС17:55
РИА Новости

В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

РИА Новости18:23
Росбалт

СМИ: В Минске военнослужащие внутренних войск разбивают автомобили на улицах

Росбалт18:20
Эхо Москвы

По данным белорусских правозащитников, по всей Белоруссии вчера задержано около 200 протестующих

Эхо Москвы22:04
РБК

Милиция опровергла применение газа при разгоне протестующих в Минске

РБКвчера в 16:10
Российская газета

Для разгона протестующих в Минске применили водометы

Российская газетавчера в 13:19
Интерфакс

Столкновения протестующих с силовиками начались на западе Минска

Интерфаксвчера в 15:05
КП - Беларусь

В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

КП - Беларусьвчера в 13:46

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера
Известиявчера в 10:25
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Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ruвчера в 15:51
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Ди Мария: «Не понимаю, почему я не вызван в сборную Аргентины. Нет слов»

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария признался, что удивлён своему отсутствию в заявке сборной Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2022 с Эквадором и Боливией.Я не могу найти этому объяснение, у меня нет слов.
Soccer.ru20:51

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости22:18
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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