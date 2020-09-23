В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко
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Новая акция протеста, катализатором которой стала инаугурация президента Белоруссии Александр Лукашенко, завершилась в Минске. В среду силовики действовали жестче, чем в последние недели, но не так, как в первые дни после выборов, передают корреспонденты РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
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