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РИА Новости
РИА Новости

В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

Новая акция протеста, катализатором которой стала инаугурация президента Белоруссии Александр Лукашенко, завершилась в Минске. В среду силовики действовали жестче, чем в последние недели, но не так, как в первые дни после выборов, передают корреспонденты РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
Телеканал 360°вчера в 16:30
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Милиция Белоруссии подтвердила использование спецсредств и техники при разгоне протестующих после инаугурации

Эхо Москвы04:32
Известия

Преследующий автомобиль в Минске водомет сняли на видео

Известия22:55
РБК

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов

РБКвчера в 13:38
РИА Новости

В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

РИА Новости18:23
Коммерсантъ

Против протестующих в Минске применили газ

Коммерсантъвчера в 14:18
ТАСС

Протесты в Минске после полуночи пошли на спад

ТАСС17:55
Интерфакс

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Интерфаксвчера в 12:48
КП - Беларусь

В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

КП - Беларусьвчера в 13:46

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Известия05:11
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Интерфаксвчера в 14:20
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Visa запустила в России систему приема платежей через смартфон

Visa запустила в России систему бесконтактных платежей Visa Tap to Phone, разработанную для малого и среднего бизнеса и позволяющую принимать платежи с помощью смартфона без дополнительного оборудования, сообщила компания.
ПРАЙМ03:25

Хромистая сталь впервые была изготовлена в Древней Персии

Хромистая сталь, аналогичная сегодняшней инструментальной стали, была впервые изготовлена в Персии, почти на тысячелетие раньше, чем предполагали ученые, согласно новому исследованию, опубликованному 23 сентября в журнале Journal of Archaeological Science Ранее считалось, что хромистая сталь была инновацией ХХ века.
ИА Красная Весна05:47

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru05:17
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
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