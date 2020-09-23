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РИА Новости
РИА Новости

В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

Новая акция протеста, катализатором которой стала инаугурация президента Белоруссии Александр Лукашенко, завершилась в Минске. В среду силовики действовали жестче, чем в последние недели, но не так, как в первые дни после выборов, передают корреспонденты РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
По данным портала Tut.by
, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой.
Телеканал 360°вчера в 16:30
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Эхо Москвы

Милиция Белоруссии подтвердила использование спецсредств и техники при разгоне протестующих после инаугурации

Эхо Москвы04:32
Коммерсантъ

Против протестующих в Минске применили водометы

Коммерсантъвчера в 12:15
ТАСС

Протесты в Минске после полуночи пошли на спад

ТАСС17:55
РИА Новости

В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

РИА Новости18:23
РБК

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов

РБКвчера в 13:38
Московский Комсомолец

Названа причина использования «оранжевой воды» в водометах в Минске

Московский Комсомолец04:48
Интерфакс

Очевидцы сообщили о пострадавших от применения водометов в Минске

Интерфаксвчера в 12:48
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В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

КП - Беларусьвчера в 13:46

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