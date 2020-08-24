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АМИТЕЛ
АМИТЕЛ

В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции

Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК. Задержание произошло у проходной Минского тракторного завода.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники ОМОНа задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает
 телеканал «Белсат».
РБК05:06
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Московский Комсомолец

Задержанную в Минске Ковалькову перевели в изолятор на Окрестина

Московский Комсомолец13:20
ТАСС

Адвокаты не могут попасть к задержанным членам президиума совета оппозиции Белоруссии

ТАСС12:02
Коммерсантъ

В Белоруссии задержали двух членов совета оппозиции

Коммерсантъ05:04
RT на русском

В Минске задержаны члены КС оппозиции Дылевский и Ковалькова

RT на русском05:13
РБК

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

РБК05:06
Газета.Ru

В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Газета.Ru07:36
РИА Новости

В Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции

РИА Новости04:47
КП - Беларусь

Двоих членов Координационного совета - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - задержали у МТЗ

КП - Беларусь05:23

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
Интерфакс14:13

В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК12:40
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46

Porsche проводит внутреннее расследование манипуляций с двигателями

Немецкий автоконцерн Porsche с июня проводит внутреннее расследование, в центре которого – возможные манипуляции, направленные на недооценку вредных выбросов автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Про Кроссоверы08:02
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