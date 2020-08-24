В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции
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Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК. Задержание произошло у проходной Минского тракторного завода.В источнике
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